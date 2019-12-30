مكتب السید السيستاني يدين استهداف مقرات الحشد الشعبي

الوقت- أدان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني (دام ظله)، في بيان له العدوان الذي نفذته أمريكا مساء یوم الأحد على مواقع الحشد الشعبي في العراق .

وصرّح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف في بيانه “أن المرجعية الدينية العليا تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم”.

ودعا البيان إلى ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف مبينا “أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”.