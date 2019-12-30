خبير في الشؤون الدولية: المناورات المشتركة الاخيرة تؤكد بأن العلاقات بين إيران وروسيا والصين في أعلى مستوياتها

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  الإثنين 3 جمادي الاول 1441

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نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟ الوقت- نشرت وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك القطرية والإماراتية والمصرية والسعودية خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير التحليلية حول المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران.

سياسة "برهم صالح" لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج الوقت- قدم الرئيس العراقي "برهم صالح" قبل عدة أيام استقالته من منصبه وذلك من أجل تهديد وترغيب الفصائل السياسية العراقية للتعاون والمضي قدما لإيجاد حلول جذرية للازمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية الوقت- تستدعي الندوة الثقافية التي أقيمت في غزة قبل أيّام حول الخطر الأمريكي على القضية الفلسطينية وفقة تأمّل لما حملته من خلاصات ترسم الخطوط الرئيسية للمواجهة القائمة.

أخبار

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

الوقت- طالب النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره الوقت- أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله.

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه

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طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من

المغرب.. السجن بحق 28 شخصا في قضية "تجنيس إسرائيليين" الوقت-أدانت محكمة مغربية، الخميس، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن الوقت-تتعالى الأصوات في السودان مطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، وكان آخرها دعوة من رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

الأمن السعودي يطالب بالإبلاغ عن "المعارضين للدولة" الوقت-في تطور لافت، خصص جهاز أمن الدولة السعودي أرقاماً للطوارئ، وطلب من المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاتصال

30 قتيلاً وجريحاً من الإرهابيين خلال صد الجيش السوري هجمات لهم في إدلب الوقت-قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن القوات السورية صدت هجمات للإرهابيين في إدلب موقعة نحو 30 قتيلاً وجريحا

اجتماع أمني في (K ONE) بكركوك.. وصالح يعود إلى بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن قاعدة كي وان (K ONE) في كركوك، شهدت اجتماعاً بين ضباط أميركيين وعراقيين،

بوتين: "أفانغارد" يضعنا في فئة تسليح لا يشاركنا بها أحد الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خطوة نشر منظومة "أفانغارد" الصاروخية الأسرع من الصوت

"حماس" و"الأحرار" تدعوان إلى تصعيد وسائل الاشتباك رداّ على قرار الاحتلال في "المنطقة ج" الوقت-حذّرت حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، من تداعيات قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت

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العراق.. مقتل أمريكي وإصابة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية الوقت-قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة "داعش" إن هجوماً صاروخياً استهدف "قاعدة K1" العسكري

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"حسن بهشتي بور" الخبير في الشؤون الدولية في حواره مع موقع الوقت الاخباري:

خبير في الشؤون الدولية: المناورات المشتركة الاخيرة تؤكد بأن العلاقات بين إيران وروسيا والصين في أعلى مستوياتها

الإثنين 3 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
خبير في الشؤون الدولية: المناورات المشتركة الاخيرة تؤكد بأن العلاقات بين إيران وروسيا والصين في أعلى مستوياتها

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ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

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الوقت- بدأت أول مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين يوم الجمعة الماضي في مياه شمال المحيط الهندي وبحر عمان وستستمر هذه المناورات العسكرية لأربعة أيام متتالية. ولقد تناولت العديد من وسائل الإعلام الغربية والعربية بشكل موسع موضوع هذه المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران ونشرت خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير الاخبارية حول هذه المناورات وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الوسائل الاعلامية أقرت بأن هذه المناورات العسكرية هي مناورات فريدة من نوعها وذلك لأنها تحمل في طياتها العديد من الرسائل المعينة لبعض دول المنطقة ولبعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وهذه الدول الثلاث يجمع بينها أنها معا تعتبرها أمريكا في استراتيجيتها النووية التي تم صياغتها في عهد "ترامب" تمثل الأعداء الأساسيين لها ويجمع بينها أيضا أنها تتعرض معا لعقوبات اقتصادية أمريكية. فضلا عن أن المنطقة التي تقام بها هذه المناورات البحرية الثلاثية هي في الأساس كانت منطقة نفوذ بحرى أمريكي. الجدير بالذكر أن هذه البلدان الثلاثة قامت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع بعضها البعض في قضايا مثل أفغانستان وسوريا، وذلك لحماية مصالحها من تهديدات الجماعات الارهابية المنتشرة في عدد من بلدان الشرق الاوسط. ونظرًا لأهمية هذه التدريبات العسكرية المشتركة، فلقد قام موقع "الوقت" الاخباري بإجراء لقاء صحفي مع الخبير في الشؤون الدولية الاستاذ "حسن بهشتي بور" لمعرفة أبعاد والنتائج المحتملة لتلك المناورات العسكرية.

وحول هذا السياق، أعرب الاستاذ "حسن بهشتي بور" أن روسيا والصين تتمتعان بقدرات عسكرية بحرية كبيرة، وهذه المناورات العسكرية المشتركة بين الدول الثلاث سوف تكون له العديد من النتائج والفوائد التي سوف تصب في صالح جمهورية إيران الاسلامية وذلك لأن هذه الاخيرة سوف يكون بمقدورها الاستفادة من الخبرات العسكرية لتلك الدولتين لتأمين حدودها البحرية الواقعة في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من بحر عمان والمحيط الهندي.

كما أن هذا الخبير في الشؤون الدولية يعتقد أن هذه المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا، تؤكد على وجود روابط قوية ومتينة بين هذه الدول وتعاوناً وصل أعلى مستوياته في المجال العسكري والامني. ولفت هذه الخبير الدولي إلى أنه في العادة تبدأ الدول ببناء علاقاتها مع بعضها البعض من المستوى السياسي، ويليها بعد ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي، والمستوى النهائي والاخير تقوم تلك الدول بالتعاون في المجال الامني والعسكري واقامة مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة بحرية وبرية وجوية وعندما تصل علاقات تلك الدول إلى هذا المستوى، فإنه يمكن القول بأن العلاقات بين تلك الدول وصلت إلى أعلى مستوى يمكن أن تصله. ولذلك، يمكن القول أن التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة الإيرانية - الروسية – الصينية التي لم يسبق لها، تدل على أن العلاقات بين هذه الدول الثلاث قوية ومتينة وفي أعلى مستوى لها.

وفي السياق ذاته، صرح الخبير في الشؤون الدولية الاستاذ "بهشتي بور" قائلا: "بالإضافة إلى إيران، تعتبر هذه التدريبات البحرية فرصة عظيمة أيضا لروسيا والصين وذلك لأنه أصبح بمقدور هذه البلدان التّدرب على خوض قتالاً بحرياً في منطقة لم يسبق لهم التدرب فيها ولا في ظروف مماثلة لظروفها. وأصبح الان بقدور بكين وموسكو، زيادة خبرات جنودهم في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية في منطقة الخليج الفارسي التي تعتبر من أكثر المناطق في العالم أهمية وذلك لأن خمس صادرات النفط العالمية تمر من هذه المنطقة".

وأكد الاستاذ "بهشتي بور" أيضًا على: " أن هذه المناورات العسكرية المشتركة ذو أهمية كبيرة وذلك لأنها تجري في منطقة بها عدد من الممرات النفطية المهمة وعلى الرغم من أن هذه المناورات ترفع شعار حماية الملاحة البحرية، إلا إنها تحمل رمزية سياسية وعسكرية لكونها تقام في منطقة تمارس فيها واشنطن نفوذا قويا منذ عقود تحت ذريعة ضمان تدفق الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية". وأشار هذه الخبير الدولي إلى أنه منذ عدة سنوات دخلت الصين وروسيا في تنافس مفتوح مع الولايات المتحدة ولكنهما ليس لديهما نية في مواجهة واشنطن عسكرياً. ولفت إلى أن الصين وروسيا تربطهما علاقات وثيقة وجيدة مع بعض الدول العربية الواقعة في منطقة الخليج الفارسي، وكذلك لدى إيران أيضًا علاقات جيدة وقوية مع دول مثل قطر وعمان والكويت والأردن. وذكر أن المملكة العربية السعودية لديها بعض النزاعات مع إيران، لكن الواقع يؤكد بأن هذه المناورات العسكرية المشتركة ليس لها علاقة بالنزاع الحاصل بين طهران والرياض.

وأضاف الاستاذ "بهشتي بور" قائلا: "لا يمكن تقييم إجراء هذه المناورات العسكرية الثلاثية بأنها عبارة عن تشكيل تحالف شرقي ضد التحالف الغربي وذلك لأن أساس تشكيل التحالفات بين الدول هو وجود مصالح مشتركة بينها. وبادئ ذي بدء، ينبغي ألا يغيب عن البال أن المناورات العسكرية لا يمكنها أن يكون أساساً للتحالفات، ولكن يمكن تحقيق هذا التحالفات على مستويات سياسة وعسكرية واقتصادية مختلفة. إن التحالف بين الدول لا يمكنها أن تنشأ بدون مقدمات وبالنظر إلى كل هذه التفسيرات، نرى بأنه حتى الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف أطلقت عليه الناتو العربي، فشل فشلاً ذريعاً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التحالف يلعب في الغالب دورًا محوريًا في تنظيم الدول المتحالفة. وبهذا التعريف المختصر، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إيران ليست بأي حال من الأحوال جاهزة لأن تصبح تابعاً لروسيا أو للصين. وفي مثل هذه الظروف، فإن الارضية الخصبة لخلق تحالف بين هذه الدول الثلاث أصبحت جاهزة لاحتضان هذه الدول أكثر من أي وقت مضى".

وفي ختام هذه المقابلة الصحفية، خلص هذا الخبير في الشؤون الدولية إلى أنه "إذا وفرت هذه التدريبات المشتركة الحالية الارضية الخصبة والمناسبة لإحتضان دول أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و...، فإنه سوف سيكون من الممكن اعتبار هذه المناورات العسكرية عاملاً إيجابياً في استقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. الحقيقة هي أنه في الوضع الحالي، تنوي روسيا والصين أن تجد لها موضع قدم في المنطقة، لكن هذا التواجد سوف يكون مختلفاً تمامًا عن الهيمنة الأمريكية المستمرة منذ عقود على منطقة غرب آسيا. ولهذا فأن هذه التدريبات يمكن أن تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الإقليمي".

 

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خبير شؤون دولية مناورات تدريبات علاقات الاستقرار الامن تدخلات عسكرية

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