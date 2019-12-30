العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

الوقت- أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن عدداً من الطائرات من دون طيار قامت الليلة الماضية بغارات جوية على مواقع تابعة لـ"حزب الله" العراقي أحد الفروع التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية في بلدة "القائم" الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانًا عقب ذلك الهجوم بفترة قصيرة، ذكرت فيه أن قوات تابعة للجيش الامريكي استهدفت الليلة الماضية مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية بالقرب من مدينة "القائم". وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أمريكا رسميًا مسؤوليتها عن تلك الهجمات على قواعد تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية، إلا أن هذا الهجوم ليس هو الهجوم الأول من نوعه على هذه المواقع وهذه القواعد لقوات محور المقاومة في العراق. ففي الأشهر الأخيرة، استهدفت طائرات من دون طيار مجهولة مواقع وقواعد تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي لعدة مرات وفي وقت سابق، صرح عدد من البرلمانيين العراقيين أن أمريكا والكيان الصهيوني كانا وراء تلك الهجمات. يذكر أن قوات الحشد الشعبي تشكلت سنة 2014، على إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى "علي السيستاني"، ووعدت بصد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبالفعل تمكنت تلك القوات من هزيمة وطرد الكثير من عناصر الجماعات الارهابية التي كانت منتشرة في عدد من المحافظات العراقية ولكن أمريكا لم يعجبها هذا الوضع ولهذا فلقد قامت خلال السنوات الماضية بتوجيه العديد من الهجمات الغادرة لمواقع وقواعد الحشد الشعبي العراقي.

البنتاغون يعلن تنفيذه عدة ضربات جوية على مواقع حزب الله العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل عدة ساعات بأن قواتها العسكرية شنت ضربات جوية ضد خمس منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي في العراق وفي هذا السياق، زعم بيان مساعد وزير الدفاع الامريكي "جونثان هوفمان" الذي صرح به ليلة أمس الأحد، أن الضربات جاءت ردًا على هجمات كتائب حزب الله المُتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، متوقعًا أن تؤدي إلى إضعاف قدرة الكتائب على تنفيذ هجمات مستقبلية. وزعم بيان مساعد وزير الدفاع أن الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع لحزب الله العراقي في العراق واثنين في سوريا، بينها مرافق لتخزين الأسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة التي تستخدمها الكتائب في التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد قوات التحالف الدولي.

الحشد الشعبي العراقي يروي تفاصيل الهجوم الأمريكي

أعلن الحشد الشعبي استشهاد 19 من مسلحيه على الأقل بينهم قياديون مساء يوم أمس الأحد في الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، وحول هذا السياق، قال "جواد كاظم الربيعاوي"، المسؤول في هيئة الحشد الشعبي، إن "حصيلة الاعتداء الآثم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا"، وأضاف أن عددا من الجثامين "لا تزال تحت الانقاض".

مخاوف أمريكية من ردة فعل قوات الحشد الشعبي

في أعقاب الهجمات والغارات التي شنتها مقاتلات الجو الامريكية، ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية أن السفارة الأمريكية نقلت العشرات من الموظفين المدنيين إلى خارج العاصمة العراقية بغداد. وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الأمريكية زادت من تمركزها بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد. كما ذكرت السفارة الأمريكية في العراق في بيان أن عمليات الإجلاء تمت في بغداد قبل أيام قليلة.

عصائب أهل الحق تدعو إلى طرد القوات الأمريكية من العراق

دعت حركة عصائب أهل الحق يوم أمس الأحد، كافة القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق وقالت: " من الضروري أن يتم طرد القوات الامريكية قبل أن تتمادى أكثر في تهديد أمن وإستقرار عراقنا الحبيب". وقالت الحركة في بيان إنه "ندين وبشدة العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع استهدفت لواء 45 للحشد الشعبي في غرب الأنبار أدى إلى إستشهاد ثلة من المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد الشعبي". وأضاف البيان أن "إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية يتطلب الوقوف بشجاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان الآمنة".

عمار الحكيم.. ينبغي على الحكومة والبرلمان العراقي اتخاذ مواقف صارمة

قال السيد "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة في بيان: "إن تعرض منشآت عسكرية عراقية لقصف أمريكي يعد انتهاكاً واضحاً وسافراً للسيادة العراقية ونقضاً للاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين". وأضاف أنه "إذ كان من المفترض وعلى وفق تلك الاتفاقيات أن توفر قوات التحالف دعماً للحكومة العراقية لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب".

ومن جهته صرح النائب فالح الخزعلي فقال: "أستهداف اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي من قبل الامريكان يمثل جزءً من مسلسل الجرائم الأمريكية في العراق وتحديا كبيرا لاستقرار العراق ويضيف، الامريكيون لم يتعظوا من هزائمهم في العراق وعليهم مراجعة الارشيف والتاريخ، وماذا فعل بهم الشعب العراقي المقاوم الذي جعل من أراضيه مقبرة لقواتهم المحتلة".

ردة فعل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على الغارات الأمريكية

كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن الرئيس العراقي "برهم صالح" أدان بشدة يوم أمس الاحد الهجوم الأمريكي على مواقع تابعة للحشد واعتبر تلك الهجمات انتهاكاً لسيادة العراق. ولفتت تلك المصادر أن رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبدالمهدي" أدان هو الاخر، القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي اللواء 45 في الأنبار. وفي هذا السياق، قال "عبد الكريم خلف" المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن "عبد المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي".

مزاعم بعض السياسيين الامريكيين

قال السيناتور الأمريكي البارز "توم كارتن" عن الحزب الجمهوري في تغريدة له "إن ضربات اليوم ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا هي استجابة مبررة لمقتل أمريكي وجرح العديد من أفراد الخدمة الأمريكية والعراقيين. يجب أن تتوقف طهران عن مهاجمة الأمريكيين وإلا ستواجه عواقب وخيمة"، وفي السياق نفسه، قال السيناتور "ليندسي جراهام" في تغريدة له على حسابه بـ "تويتر": "سعيد للغاية لرؤية الضربة الأمريكية ضد كتائب حزب الله ردًا على الهجوم على القوات الأمريكية في العراق". وأضاف: "إنني أقدر تقديراً كبيراً إدارة ترامب على محاسبة إيران على ممارساتهم في العراق وسوريا.

حركة "أنصار الله" في اليمن تدين بشدة القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي

دانت حركة أنصار الله اليمنية في بيان لها، "بشدة القصف الأمريكي على مواقع التابعة للحشد الشعبي العراقي في محافظة الانبار"، مؤكدة "التضامن الكامل مع الشعب العراقي، وحقه المشروع في الرد على كل ما يهدد أمنه وسيادته".

اسرائيل ترحب بالهجمات الأمريكية وتعتبرها نقطة تحوّل بالواقع الإقليمي

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" حول الهجمات التي نفذتها طائرات من دون طيار على مواقع وقواعد تابعة لكتائب حزب الله في العراق وقال: "إن تلك الهجمات الأمريكية تعتبر نقطة تحوّل في الواقع الإقليمي" وقال كاتس في تغريدة بموقع تويتر إن "الهجوم الأمريكي بمثابة نقطة تحول في ردود الفعل تجاه سلوك إيراني بالمنطقة"، زاعماً أن "هناك خطأ كبيراً ترتكبه إيران إذا لم تكن تدرك مدى القوة الأمريكية".