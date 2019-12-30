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  الإثنين 3 جمادي الاول 1441

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العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني الوقت- دعا "أنصار الله" في اليمن الدول العربية والإسلامية إلى إظهار تضامنها مع الشعب والحكومة العراقية وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟ الوقت- نشرت وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك القطرية والإماراتية والمصرية والسعودية خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير التحليلية حول المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران.

سياسة "برهم صالح" لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج الوقت- قدم الرئيس العراقي "برهم صالح" قبل عدة أيام استقالته من منصبه وذلك من أجل تهديد وترغيب الفصائل السياسية العراقية للتعاون والمضي قدما لإيجاد حلول جذرية للازمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية الوقت- تستدعي الندوة الثقافية التي أقيمت في غزة قبل أيّام حول الخطر الأمريكي على القضية الفلسطينية وفقة تأمّل لما حملته من خلاصات ترسم الخطوط الرئيسية للمواجهة القائمة.

أخبار

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

الوقت- طالب النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره الوقت- أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله.

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه

السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية غير المشروعة" الوقت-دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ" التدخلات الخارجية غير المشروعة".

طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من

المغرب.. السجن بحق 28 شخصا في قضية "تجنيس إسرائيليين" الوقت-أدانت محكمة مغربية، الخميس، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن الوقت-تتعالى الأصوات في السودان مطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، وكان آخرها دعوة من رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

الأمن السعودي يطالب بالإبلاغ عن "المعارضين للدولة" الوقت-في تطور لافت، خصص جهاز أمن الدولة السعودي أرقاماً للطوارئ، وطلب من المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاتصال

30 قتيلاً وجريحاً من الإرهابيين خلال صد الجيش السوري هجمات لهم في إدلب الوقت-قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن القوات السورية صدت هجمات للإرهابيين في إدلب موقعة نحو 30 قتيلاً وجريحا

اجتماع أمني في (K ONE) بكركوك.. وصالح يعود إلى بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن قاعدة كي وان (K ONE) في كركوك، شهدت اجتماعاً بين ضباط أميركيين وعراقيين،

بوتين: "أفانغارد" يضعنا في فئة تسليح لا يشاركنا بها أحد الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خطوة نشر منظومة "أفانغارد" الصاروخية الأسرع من الصوت

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تقارير

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

الإثنين 3 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

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الوقت- أفادت العديد من المصادر الاخبارية بأن عدداً من الطائرات من دون طيار قامت الليلة الماضية بغارات جوية على مواقع تابعة لـ"حزب الله" العراقي أحد الفروع التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية في بلدة "القائم" الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانًا عقب ذلك الهجوم بفترة قصيرة، ذكرت فيه أن قوات تابعة للجيش الامريكي استهدفت الليلة الماضية مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية بالقرب من مدينة "القائم". وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أمريكا رسميًا مسؤوليتها عن تلك الهجمات على قواعد تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية، إلا أن هذا الهجوم ليس هو الهجوم الأول من نوعه على هذه المواقع وهذه القواعد لقوات محور المقاومة في العراق. ففي الأشهر الأخيرة، استهدفت طائرات من دون طيار مجهولة مواقع وقواعد تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي لعدة مرات وفي وقت سابق، صرح عدد من البرلمانيين العراقيين أن أمريكا والكيان الصهيوني كانا وراء تلك الهجمات. يذكر أن قوات الحشد الشعبي تشكلت سنة 2014، على إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى "علي السيستاني"، ووعدت بصد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبالفعل تمكنت تلك القوات من هزيمة وطرد الكثير من عناصر الجماعات الارهابية التي كانت منتشرة في عدد من المحافظات العراقية ولكن أمريكا لم يعجبها هذا الوضع ولهذا فلقد قامت خلال السنوات الماضية بتوجيه العديد من الهجمات الغادرة لمواقع وقواعد الحشد الشعبي العراقي.

البنتاغون يعلن تنفيذه عدة ضربات جوية على مواقع حزب الله العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل عدة ساعات بأن قواتها العسكرية شنت ضربات جوية ضد خمس منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي في العراق وفي هذا السياق، زعم بيان مساعد وزير الدفاع الامريكي "جونثان هوفمان" الذي صرح به ليلة أمس الأحد، أن الضربات جاءت ردًا على هجمات كتائب حزب الله المُتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، متوقعًا أن تؤدي إلى إضعاف قدرة الكتائب على تنفيذ هجمات مستقبلية. وزعم بيان مساعد وزير الدفاع أن الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع لحزب الله العراقي في العراق واثنين في سوريا، بينها مرافق لتخزين الأسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة التي تستخدمها الكتائب في التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد قوات التحالف الدولي.

الحشد الشعبي العراقي يروي تفاصيل الهجوم الأمريكي

أعلن الحشد الشعبي استشهاد 19 من مسلحيه على الأقل بينهم قياديون مساء يوم أمس الأحد في الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، وحول هذا السياق، قال "جواد كاظم الربيعاوي"، المسؤول في هيئة الحشد الشعبي، إن "حصيلة الاعتداء الآثم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا"، وأضاف أن عددا من الجثامين "لا تزال تحت الانقاض".

مخاوف أمريكية من ردة فعل قوات الحشد الشعبي

في أعقاب الهجمات والغارات التي شنتها مقاتلات الجو الامريكية، ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية أن السفارة الأمريكية نقلت العشرات من الموظفين المدنيين إلى خارج العاصمة العراقية بغداد. وتشير بعض التقارير إلى أن القوات الأمريكية زادت من تمركزها بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد. كما ذكرت السفارة الأمريكية في العراق في بيان أن عمليات الإجلاء تمت في بغداد قبل أيام قليلة.

عصائب أهل الحق تدعو إلى طرد القوات الأمريكية من العراق

دعت حركة عصائب أهل الحق يوم أمس الأحد، كافة القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق وقالت: " من الضروري أن يتم طرد القوات الامريكية قبل أن تتمادى أكثر في تهديد أمن وإستقرار عراقنا الحبيب". وقالت الحركة في بيان إنه "ندين وبشدة العدوان الأمريكي الغاشم على مواقع استهدفت لواء 45 للحشد الشعبي في غرب الأنبار أدى إلى إستشهاد ثلة من المجاهدين المرابطين على الحدود السورية من أبناء الحشد الشعبي". وأضاف البيان أن "إستمرار الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية يتطلب الوقوف بشجاعةٍ وصلابة أمام هذه التصرفات المنفلتة التي تؤكد بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها في أمن الشعوب والسعي لزعزعة الإستقرار في البلدان الآمنة".

عمار الحكيم.. ينبغي على الحكومة والبرلمان العراقي اتخاذ مواقف صارمة

قال السيد "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة في بيان: "إن تعرض منشآت عسكرية عراقية لقصف أمريكي يعد انتهاكاً واضحاً وسافراً للسيادة العراقية ونقضاً للاتفاقات الأمنية المبرمة بين البلدين". وأضاف أنه "إذ كان من المفترض وعلى وفق تلك الاتفاقيات أن توفر قوات التحالف دعماً للحكومة العراقية لتقوم بمهامها في حماية العراقيين والمقيمين الأجانب".

ومن جهته صرح النائب فالح الخزعلي فقال: "أستهداف اللواء ٤٥ من الحشد الشعبي من قبل الامريكان يمثل جزءً من مسلسل الجرائم الأمريكية في العراق وتحديا كبيرا لاستقرار العراق ويضيف، الامريكيون لم يتعظوا من هزائمهم في العراق وعليهم مراجعة الارشيف والتاريخ، وماذا فعل بهم الشعب العراقي المقاوم الذي جعل من أراضيه مقبرة لقواتهم المحتلة".

ردة فعل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على الغارات الأمريكية

كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن الرئيس العراقي "برهم صالح" أدان بشدة يوم أمس الاحد الهجوم الأمريكي على مواقع تابعة للحشد واعتبر تلك الهجمات انتهاكاً لسيادة العراق. ولفتت تلك المصادر أن رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبدالمهدي" أدان هو الاخر، القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي اللواء 45 في الأنبار. وفي هذا السياق، قال "عبد الكريم خلف" المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن  "عبد المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي".

مزاعم بعض السياسيين الامريكيين

قال السيناتور الأمريكي البارز "توم كارتن" عن الحزب الجمهوري في تغريدة له "إن ضربات اليوم ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا هي استجابة مبررة لمقتل أمريكي وجرح العديد من أفراد الخدمة الأمريكية والعراقيين. يجب أن تتوقف طهران عن مهاجمة الأمريكيين وإلا ستواجه عواقب وخيمة"، وفي السياق نفسه، قال السيناتور "ليندسي جراهام" في تغريدة له على حسابه بـ "تويتر": "سعيد للغاية لرؤية الضربة الأمريكية ضد كتائب حزب الله ردًا على الهجوم على القوات الأمريكية في العراق". وأضاف: "إنني أقدر تقديراً كبيراً إدارة ترامب على محاسبة إيران على ممارساتهم في العراق وسوريا.

حركة "أنصار الله" في اليمن تدين بشدة القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي

دانت حركة أنصار الله اليمنية في بيان لها، "بشدة القصف الأمريكي على مواقع التابعة للحشد الشعبي العراقي في محافظة الانبار"، مؤكدة "التضامن الكامل مع الشعب العراقي، وحقه المشروع في الرد على كل ما يهدد أمنه وسيادته".

اسرائيل ترحب بالهجمات الأمريكية وتعتبرها نقطة تحوّل بالواقع الإقليمي

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" حول الهجمات التي نفذتها طائرات من دون طيار على مواقع وقواعد تابعة لكتائب حزب الله في العراق وقال: "إن تلك الهجمات الأمريكية تعتبر نقطة تحوّل في الواقع الإقليمي" وقال كاتس في تغريدة بموقع تويتر إن "الهجوم الأمريكي بمثابة نقطة تحول في ردود الفعل تجاه سلوك إيراني بالمنطقة"، زاعماً أن "هناك خطأ كبيراً ترتكبه إيران إذا لم تكن تدرك مدى القوة الأمريكية".

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هجمات غادرة كتائب حزب الله طائرات بدون طيار ردود فعل إدانات ترحيب

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