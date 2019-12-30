روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

واوضح روحاني بمراسم اليوم الوطني لصناعة البتروكيماويات اليوم الاثنين، بأن وحتى نهائية الوثبة الثانية فان طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویا اي بواقع الضعف تقريبا.

وأشار أن ومع بدء ولايته الرئاسية الاولى (قبل 6 سنوات) كانت طاقة الانتاج تتخطى 50 مليون طن.

وبيّن روحاني أن عوائد البتروكيماويات المستهدفة في اطار الوثبة الثانية - حتى مارس/آذار 2021 - تبلغ 25 مليار دولار إرتفاعا عن نحو 17 مليار دولار في وقتها الحالي، مؤكدا أن الوثبة الثالثة تستهدف مستوى 37 مليار دولار إيرادات.