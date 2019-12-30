في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين

الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

ورفع المواطنون في البحرین صور زعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان في الذكرى الخامسة لاعتقالة رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في مختلف مناطق البحرين.

و خرجت مظاهرة غرب المنامة تضامنًا مع الشيخ علي سلمان و شارك أهالي بلدتي أبوصيبع والشاخورة في تظاهرة غاضبة بمناسبة مرور 5 سنوات على اعتقاله، تحت شعار «لظلمكم نهاية».

وقد رفع المتظاهرون صور سماحته، ورددوا الشعارات التي تطالب بحقه بالحرية وجميع المعتقلين على خلفية سياسية، مؤكدين استمرارهم بالحراك الثوري حتى نيل حق تقرير المصير.