"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 3 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب أنصار الله الآن في الموضع الأكثر شرعيةً للرد الساحق، بمعنی أنه بسبب جرائم السعودية منذ سنوات عديدة ضد اليمنيين المضطهدين، وضغوط الرأي العام الدولي على الحكومات لمنع الرياض من مواصلة هذه الجرائم، فإن أي رد من اليمن سيلقی دعم الرأي العام الإقليمي والدولي.

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟ الوقت- نشرت وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك القطرية والإماراتية والمصرية والسعودية خلال اليومين الماضيين العديد من التقارير التحليلية حول المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران.

سياسة "برهم صالح" لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج الوقت- قدم الرئيس العراقي "برهم صالح" قبل عدة أيام استقالته من منصبه وذلك من أجل تهديد وترغيب الفصائل السياسية العراقية للتعاون والمضي قدما لإيجاد حلول جذرية للازمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية الوقت- تستدعي الندوة الثقافية التي أقيمت في غزة قبل أيّام حول الخطر الأمريكي على القضية الفلسطينية وفقة تأمّل لما حملته من خلاصات ترسم الخطوط الرئيسية للمواجهة القائمة.

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟ الوقت- أقر الكونغرس الأمريكي قانون "سيزر" وهو تشريع يهدف لمعاقبة أي جهة أو شركة أو كيان تجاري حول العالم يثبت ارتباطه بعلاقة ما بالدولة السورية، لكن مفاعيل القانون كانت قد بدأت ...

أخبار

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

الوقت- طالب النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً الوقت- أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن بلوغ طاقة انتاج البتروكيماويات حتى مارس/آذار 2021 مستوى 100 مليون طن سنويا في اطار الوثبة الثانية لهذا القطاع.

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره الوقت- أدان حزب الله اللبناني بشدة العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله.

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين الوقت- شهدت مناطق متفرقة من البحرين في الذكرى الخامسة لاعتقال زعيم المعارضة بالبحرين سماحة الشيخ "علي سلمان" لوحات تحمل صوره رغم الظروف الامنية والانتشار الامني الكثيف في المملكة.

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

الجعفري: دول "راعية للإرهاب" شكلت آليات أممية لفبركة اتهامات ضد دمشق الوقت-أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "الدول الراعية للإرهاب في سوريا دفعت باتجاه

السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية غير المشروعة" الوقت-دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ" التدخلات الخارجية غير المشروعة".

طعن 5 أشخاص على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك الوقت-قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من

المغرب.. السجن بحق 28 شخصا في قضية "تجنيس إسرائيليين" الوقت-أدانت محكمة مغربية، الخميس، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن الوقت-تتعالى الأصوات في السودان مطالِبةً بسحب القوات السودانية من اليمن، وكان آخرها دعوة من رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

الأمن السعودي يطالب بالإبلاغ عن "المعارضين للدولة" الوقت-في تطور لافت، خصص جهاز أمن الدولة السعودي أرقاماً للطوارئ، وطلب من المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاتصال

30 قتيلاً وجريحاً من الإرهابيين خلال صد الجيش السوري هجمات لهم في إدلب الوقت-قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن القوات السورية صدت هجمات للإرهابيين في إدلب موقعة نحو 30 قتيلاً وجريحا

اجتماع أمني في (K ONE) بكركوك.. وصالح يعود إلى بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بأن قاعدة كي وان (K ONE) في كركوك، شهدت اجتماعاً بين ضباط أميركيين وعراقيين،

بوتين: "أفانغارد" يضعنا في فئة تسليح لا يشاركنا بها أحد الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خطوة نشر منظومة "أفانغارد" الصاروخية الأسرع من الصوت

"حماس" و"الأحرار" تدعوان إلى تصعيد وسائل الاشتباك رداّ على قرار الاحتلال في "المنطقة ج" الوقت-حذّرت حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، من تداعيات قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت

ولايتي: إعلان ترامب عن وجود قواته في سوريا من أجل النفط "سرقة واضحة" الوقت-وصف مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية علي ولايتي، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ت

العراق.. مقتل أمريكي وإصابة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية الوقت-قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة "داعش" إن هجوماً صاروخياً استهدف "قاعدة K1" العسكري

الأسرى الفلسطينيون في خطر والسبب في الخبر! الوقت-حذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" من تداعيات المنخفضات الجوية على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

فرنسا على موعد مع تظاهرات ضد "إصلاح نظام التقاعد" الوقت-أصبحت "التعبئة الاجتماعية" ضد "إصلاح نظام التقاعد" في فرنسا، أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995

تركيا: حكومة "الوفاق" طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة الوقت-أعلنت الرئاسة التركية أن حكومة "الوفاق" في ليبيا طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد الأخيرة على هذا الطلب.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

العدوان الأمريكي الجديد على العراق؛ موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

في الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان.. صوره تجتاح شوارع البحرين

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية

تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

العدوان الأمريكي الجديد على العراق؛ موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره

كيف تمكنت القوات السورية من تحرير 30 منطقة خلال الاربعة الايام الماضية؟ + خريطة ميدانية وصور

المواطنون الإماراتيون ضحايا مشروع التجسس لحكام أبوظبي

البحرية الروسية تستعد لمناورة مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية

الرئاسة التونسيّة ترد: نتمسّك بالحياد في ليبيا ولن ندخل في أيّ تحالف

روحاني: واشنطن ستوقف ضغوطها عاجلاً أم آجلاً

الدفاع الروسية: مناورات بحرية إيرانية روسية صينية في شمال المحيط الهندي تنطلق اليوم

العميد يحيى سريع: النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد

لماذا تقلص أمريكا قواتها غرب إفريقيا؟

اجتماع أمني في (K ONE) بكركوك.. وصالح يعود إلى بغداد

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو

أحلام الإمارات في التحالف العبري-العربي

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق المتهمين بجريمة خاشقجي نقيض للعدالة

نتيناهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

غليان في الشارع الأردني وقلق في "اسرائيل"

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو

أحلام الإمارات في التحالف العبري-العربي

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق المتهمين بجريمة خاشقجي نقيض للعدالة

نتيناهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

غليان في الشارع الأردني وقلق في "اسرائيل"

تعالي الأصوات في السودان بسحب جنودهم من اليمن

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

روحاني: حتى نهائية الوثبة الثانية طاقة الانتاج ستبلغ 100 مليون طن سنویاً

حزب الله: العدوان الأمريكي اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره

العدوان الأمريكي الجديد على العراق؛ موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

مأساة الحرب اليمنية.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان؟

تجميد ضم غور الأردن.. الأسباب والتداعيات

أوجه متعدّدة: الخطر الأمريكي على القضيّة الفلسطينية

الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات تجارية جديدة مع عدة دول

سيناتور إيطالي يدعو ملك البحرين إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السجناء السياسيين

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

العلماء يكشفون السبب الحقيقي لانقراض الديناصورات

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

مؤتمر عملية اسطنبول الثامن.. الأهداف والتحديات

البراكين الخامدة تشتعل في قلوب شباب السعودية.. لماذا قام "الشمراني" بعملية الاغتيال والانتحار؟

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك.. نهاية التحالف التركي الغربي

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة

تفاصيل سيناريو أعمال التخريب في الناصرية والنجف

أهداف قانون معاداة السامية الجديد في أمريكا.. من المستفيد ومن المتضرر؟

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

اقتلاع آخر القواعد من بين فكي الارهابيين؛ ما هي الاسباب التي أدت إلى انهيار الجماعات الارهابية؟ + خريطة ميدانية

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

كتلة "صادقون": تصريح النائب عوّاد عن الرئيس العراقي لا يمثلنا

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

متظاهرون يحتشدون في أمريكا قبل ساعات من تصويت مجلس النواب المتوقّع بعزله

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية

الإثنين 3 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

وقال التحالف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية، والذي استهدف اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي في القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية، وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المساس بها”.

وأضاف البيان، أن “هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحدي يتعلق بكرامته وسيادته”، مؤكدا “ادانة تحالف الفتح بقوة هذا الاعتداء السافر على السيادة الوطنية”.

ودعا التحالف القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب إلى “اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن”.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اخراج القوات الأجنبية الفتح العراق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء