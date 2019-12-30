"تحالف الفتح": الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية

الوقت- دعا تحالف الفتح، الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عقب القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي غربي الانبار.

وقال التحالف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الأمنية، والذي استهدف اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي في القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية، وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المساس بها”.

وأضاف البيان، أن “هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحدي يتعلق بكرامته وسيادته”، مؤكدا “ادانة تحالف الفتح بقوة هذا الاعتداء السافر على السيادة الوطنية”.

ودعا التحالف القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب إلى “اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن”.