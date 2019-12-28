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  السبت 1 جمادي الاول 1441

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أخبار

ولايتي: إعلان ترامب عن وجود قواته في سوريا من أجل النفط "سرقة واضحة"

السبت 1 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
ولايتي: إعلان ترامب عن وجود قواته في سوريا من أجل النفط "سرقة واضحة"

ولايتي: إعلان ترامب عن وجود قواته في سوريا من أجل النفط "سرقة واضحة"

الوقت-وصف مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية علي ولايتي، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ت

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الوقت-وصف مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية علي ولايتي، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنّ وجود قواته في سوريا هو من أجل النفط، "عمل غير قانوني وسرقة واضحة".

ولايتي شدد خلال استقابله اليوم السبت السفير السوري في طهران عدنان محمود ووفداً من العشائر السورية، على أنّ إيران "تعارض إنشاء منطقة عازلة في سوريا أو أيّ تدخل أجنبي آخر"، لأنّ هذه التدخلات برأيه "ترمي إلى تقسيم الدول وتسليم قسم من الأراضي التابعة لها للقوات الأجنبية".

واعتبر ولايتي أنّ "منح جزء من الأراضي السورية للمعارضة يعني تقسيم البلاد"، مبرزاً أنّه "إذا احتاج الدستور السوري إلى تعديل فينبغي أن يعدله الشعب من دون تدخل خارجي".

وقال ولايتي: "قدرنا في المنطقة يفرض علينا مساعدة المظلومين إذا تعرضت دولة في المنطقة لعدوان".

يذكر أن ترامب كان قد أكد مؤخراً أنّ بلاده لديها سيطرة كاملة على النفط في سوريا "رغم المحاولات التي بذلها داعش لاستعادة السيطرة عليه"، مشدداً على أن "الجنود الوحيدين الموجودين في تلك المنطقة هم الجنود الذين يحافظون على النفط".

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب إيران طهران سوريا الولايات المتحدة الأميركية العشائر السورية علي ولايتي

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