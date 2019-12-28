العراق.. مقتل أمريكي وإصابة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية

الوقت-قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة "داعش" إن هجوماً صاروخياً استهدف "قاعدة K1" العسكرية في محافظة كركوك شمالي العراق، أسفر عن مقتل موظف مدني أمريكي وإصابة جنود عراقيين وأمريكيين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، حول الهجوم الذي شنه مجهولون واستهدف القاعدة، أمس الجمعة.

وأشار البيان إلى أن قوى الأمن العراقية تجري تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الهجوم المذكور.

وفي وقت سابق يوم أمس الجمعة، قال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي: إن "مسلحين مجهولين هاجموا قاعدة K1 العسكرية شمال غربي محافظة كركوك بقذيفتين صاروخيتين"، وفق وكالة الأناضول.

وبيّن العبيدي أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصر أمن بجروح، فيما لم تسجل خسائر بالمعدات العسكرية".

وأوضح أن "قوات الأمن عثرت على السيارة التي أطلقت القذائف الصاروخية تجاه القاعدة العسكرية بناحية يايجي شمال غربي كركوك"، لافتاً إلى أنها تحتوي على قذائف صاروخية لم تطلق.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلنت السلطات العراقية تحقيق النصر على "داعش"؛ باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.