100 ألف مدني ضحايا الحرب خلال 10 أعوام فقط بأفغانستان

الوقت-كشفت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في أفغانستان للعشر سنوات الأخيرة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن أكثر من 100 ألف مدني أفغاني قتلوا أو جرحوا خلال العقد المنصرم.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو في بيان "أقر بحزن شديد بأن عدد الضحايا في صفوف المدنيين تجاوز 100 ألف في السنوات العشر الماضية فقط، منذ بدأت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) تسجيل الضحايا المدنيين بشكل منتظم".

وأضاف "تحضّ الأمم المتحدة المشاركين في جميع جهود السلام على التفكير في ملايين الأفغان العاديين، خصوصاً ضحايا النزاع الذين يريدون فرصة للعيش بسلام ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".

وتحدثت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام عن مقتل عدد "غير مسبوق" من المدنيين أو إصابتهم في أفغانستان بين الأول من يوليو و30 سبتمبر من العام الجاري، وفقاً لـ"الفرنسية".

وحسب الأمم المتحدة فإن 1174 شخصاَ قتلوا و3139 جرحوا في تلك الفترة.

وتوصل إحصاء للأمم المتحدة إلى أن عام 2018 كان الأكثر دموية منذ بدأ تسجيل الضحايا، حيث لقي 3804 مدنيين حتفهم جراء الحرب، بينهم 927 طفلاً.

ونشرت حصيلة الضحايا الجديدة بعد أيام من إعلان المسؤولين النتائج الأولية الجديدة لانتخابات أفغانستان الرئاسية الأخيرة التي تظهر أن الرئيس أشرف غني يتّجه للفوز بولاية ثانية.

كما جاء الإعلان في وقت تتواصل فيه المحادثات بين حركة طالبان وواشنطن بهدف إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، لكن القتال لا يزال متواصلاً في أنحاء البلاد بينما يدفع المواطنون الأفغان الثمن الأكبر للعنف.