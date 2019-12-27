ترامب والسيسي يؤكدان رفضهما الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

الوقت-أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، القضايا الثنائية والإقليمية الهامة.

وذكر البيت الأبيض أنّ الطرفين رفضا "الاستغلال الأجنبي، فيما يتعلق بليبيا، واتفقا على ضرورة أن تتخذ الأطراف خطوات عاجلة لحل النزاع قبل أن يفقد الليبيون السيطرة لمصلحة أطراف أجنبية".

وفي السياق عينه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن السيسي أعرب عن تقديره لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وتناول الاتصال عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وكانت الرئاسة التونسية أكدت أنّها "لن تقبل أن تكون البلاد عضواً في أيّ تحالف أو اصطفاف، ولن نقبل بأن يكون أيّ شبر من ترابنا إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

الرئاسة التونسية اعتبرت أنّ التصريحات التي تتلاحق منذ الأمس حول الدخول في تحالف مع ليبيا وتركيا والجزائر "تصدر عن سوء فهم أو تنبع من المصادر التي دأبت على التشويه"، مشددةً على أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "حريص على سيادة البلاد واستقلالها وحرية قرارها".