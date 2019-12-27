نتيناهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

الوقت-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود.

وأظهرت النتائج الأوّلية تقدّم نتنياهو على منافسه جدعون ساعر، عضو في الكنيست، بـ 71% من الأصوات ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقرّرة في آذار/مارس المقبل.

وأغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية لقيادة حزب الليكود في إسرائيل وبلغت نسبة المشاركة حوالى 49%.

مصادر إسرائيلية ذكرت أن أكثر من 55 ألف ناخب شاركوا في الانتخابات لرئاسة حزب الليكود بين بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر.

يأتي ذلك في ظل ملاحقة القضاء الإسرائيلي نتيناهو بملفات فساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت أمس إن الصراع على زعامة الليكود يكشف درجة التطرف التي وصل إليها الحزب من الناحية الأيديولوجية: فالليكود يستعد لضم المناطق المحتلة وإقامة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وذلك من خلال التعامل باستخفاف مع القانون الدولي.

وأضافت أن الانتخابات على رئاسة الليكود إنما هي اختيار بين بديلين سيئين، وهي تذكرة مدوية للحالة الكئيبة للحزب الحاكم ولدولة "إسرائيل".

يذكر أن في عام 2014 ربح نتنياهو أيضاً في انتخابات تمهيدية على رئاسة الحزب ضد المرشح آنذاك داني دانون.