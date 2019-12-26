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أخبار

حركة حماس: المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات

الخميس 28 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
حركة حماس: المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات
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الوقت- قالت حركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها دفاعا عن الفلسطينيين وحمايتهم، ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات.

وفي تصريح للناطق باسم الحركة فوزي برهوم، اليوم الخميس، حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة.

وقال "برهوم": "إن هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة".

وأوضح أن توقيت القصف وحجمه يعكس؛ "عمق الأزمات والارتباك والتخبط التي يعاني منها الاحتلال لفشله في كيفية التعامل مع الرسائل الدقيقة والقواعد الجديدة التي فرضتها القسام في معاركها العسكرية والأمنية والاستخباراتية" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ووفقًا لـ "برهوم" فإن: "تمادي الاحتلال في القصف يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة، وحماس والمقاومة قادرة على فرض معادلات جديدة، ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها اتجاه الشعب".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة واعتراضه من القبة الحديدية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فر هاربًا إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار، حيث كان في مهرجان انتخابي لحزب الليكود بعسقلان برفقة زوجته".

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كلمات مفتاحية :

صافرات الإنذار بنيامين نتنياهو حماس فلسطین المقاومة

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