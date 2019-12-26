وزير الطرق الإيراني: خط سكك الحديد "كرمسار" سيدخل حيز التنفيذ قريباً

الوقت- أعلن وزير الطرق الايراني عن الاتفاق مع روسيا على كهربة خط سكك حديدية يصل لحدود تركمانستان.

وأوضح محمد اسلامي في تصريح اليوم الخميس أن عقد خط سكك الحديد "كرمسار" (شرق طهران ) – "اينجة برون" (شمال ومحاذية لتركمنستان)، سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وأشار أن العقد كان قد أمبرم منذ سنوات، بيد أنه لم يدخل حيز العمليات التنفيذية لوجود بعض المعوقات، مؤكدا أن العقد بات نهائيا في الزيارة الاخيرة التي أجريت للعاصمة الروسية موسكو.

وبيّن أن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، ويستهدف تخفيف الازدحامات المرورية بالطرق الرئيسية البرية عبر كهربة هذا الخط.