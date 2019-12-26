العميد يحيى سريع: النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد

الوقت- قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الأربعاء إن جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو.
وأوضح العميد سريع أن النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي استهدف الثلاثاء الفائت بقصف صاروخي ومدفعي سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين والمهاجرين الأفارقة.