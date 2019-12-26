ترامب: بيلوسي "مجنونة" والديمقراطيون "منافقون"

الوقت-شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على الحزب الديمقراطي، وزعيمته في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، واصفا الأخيرة بأنها "مجنونة".

وفي إطار غضبه إزاء اتخاذ مجلس النواب قرارا بعزله، وإطلاق محاكمة بحقه تحت قبة الشيوخ، كتب ترامب على تويتر: "لماذا يتاح لبلوسي المجنونة، لامتلاكها أغلبية بسيطة بمجلس النواب، أن تتخذ خطوات لعزل الرئيس الأمريكي من منصبه؟".

وأوضح أن الديمقراطيين لم يحصلوا في التصويت الذي أجروه بمجلس النواب على صوت جمهوري واحد، كما "لم تكن هناك جريمة، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".

وتابع أن بيلوسي أكدت سابقا على ضرورة أن تكون الإجراءات "غير حزبية وتحظى بأغلبية ساحقة"، مشددا على أن أيا من الصفتين لا ينطبق على ما جرى بحقه.

وأضاف أن الديمقراطيين يفرضون الآن شروطا على مجلس الشيوخ، رغم عدم امتلاكهم الأغلبية، ورغم عدم منحهم الجمهوريين مجالا لإبداء الرأي في النواب، واصفا الديمقراطيين بأنهم "منافقون".