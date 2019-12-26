ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 30 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟

"سيزر" ومعاقبة سوريا.. من يحصد النتائج؟ الوقت- أقر الكونغرس الأمريكي قانون "سيزر" وهو تشريع يهدف لمعاقبة أي جهة أو شركة أو كيان تجاري حول العالم يثبت ارتباطه بعلاقة ما بالدولة السورية، لكن مفاعيل القانون كانت قد بدأت ...

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة الوقت - بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تستمر الأزمة في تعيين خليفته. وأصبح الوضع الجديد لغزًا متعدد الأوجه لذلك يجب النظر في مواقف البرلمان ورئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية العليا والمتظاهرين العراقيين. حيث سيناقش هذا التحليل أبعاد وزوايا هذا اللغز المتعدد الأوجه لشرح أسباب استمرار الأزمة.

هل ينجح الوزير دياب في مهمّة الحكومة؟ الوقت- لم يتنظر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب كثيراً ليبدأ جولاته المكوكية بغية تشكيل الحكومة. وبعد جولاته على رؤساء الحكومات السابقين، أعلن الرئيس المكلف تشكيل

زيارة وزير الخارجية الهندي إلى طهران.. هل تكسر هذه الزيارة الجمود التجاري بين البلدين؟ الوقت- إن زيارة وزير الخارجية الهندي إلى العاصمة الايرانية طهران تمثل فرصة جيدة للتفاوض بين الجانبين وإزالة الحواجز من اجل معاودة عملية تصدير النفط.

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟ وضع المسؤولون في أنقرة والقطاع التركي الخاصظ تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين على جدول أعمالهم، ولكن لا تزال هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود في هذا المضمار حيث تحول تطوير العلاقات مع بكين إلى ضرورة مهمة لفريق أردوغان.

أخبار

100 ألف مدني ضحايا الحرب خلال 10 أعوام فقط بأفغانستان

100 ألف مدني ضحايا الحرب خلال 10 أعوام فقط بأفغانستان

الوقت-كشفت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في أفغانستان للعشر سنوات الأخيرة.

الرئاسة التونسيّة ترد: نتمسّك بالحياد في ليبيا ولن ندخل في أيّ تحالف الوقت-أكدت الرئاسة التونسية يوم أمس الخميس أنّها "لن تقبل أن تكون البلاد عضواً في أيّ تحالف أو اصطفاف، ولن نقبل بأن يكون أيّ شبر من ترابنا إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق المتهمين بجريمة خاشقجي نقيض للعدالة الوقت-أعلنت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، عن صدمتها جراء أحكام الإعدام الصا

المكسيك تهدد بمقاضاة بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية بعد التضييق على سفارتها الوقت-هددت المكسيك أمس الخميس، بمقاضاة بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن المضايقات التي تتعرّض لها سفارتها في العاصمة البوليفي

سيناتور إيطالي يدعو ملك البحرين إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السجناء السياسيين الوقت-أعرب السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو رامبي عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.

الدفاع الروسية: مناورات بحرية إيرانية روسية صينية في شمال المحيط الهندي تنطلق اليوم الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مناورات بحرية إيرانية روسية صينية تنطلق اليوم الجمعة في شمال المحيط الهندي وتستمر 4 أيّام.

ترامب والسيسي يؤكدان رفضهما الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا الوقت-أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، القضايا الثنائية والإقليمية الهامة.

نتيناهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود الوقت-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود.

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو الوقت- أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجعاً حاداً في عائدات النفط، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، والذي شهد هجمات على منشآت رئيسية تابعة لشركة أرامكو شرق المملكة.

المستشارة السياسية والإعلامية السورية: سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن الوقت- قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان إن سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة لأنها تنهب النفط السوري .

حركة حماس: المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات الوقت- قالت حركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها دفاعا عن الفلسطينيين وحمايتهم، ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات.

غواصة تابعة للبحرية الصينية تختبر صاروخاً يصل مداه إلى أمريكا الوقت- اختبرت غواصة تابعة للقوات البحرية الصينية صاروخا باليستيا قادرا على الوصول إلى أي نقطة في أمريكا.

محمد الحوثي: استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه مقابل صفقات السلاح الوقت- اتهم رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة انصار الله اليمنية "محمد علي الحوثي"، امس الاربعاء، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصاً.

وزير الطرق الإيراني: خط سكك الحديد "كرمسار" سيدخل حيز التنفيذ قريباً الوقت- أعلن وزير الطرق الايراني عن الاتفاق مع روسيا على كهربة خط سكك حديدية يصل لحدود تركمانستان.

السيد علي الخامنئي: الشهداء رمز للتضحية وبذل النفس دفاعاً عن الحق الوقت- وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الشهداء بأنهم رمز للتضحية وبذل النفس دفاعا عن الحق، مؤكدا ضرورة تعريف هذه الرموز والنماذج المشرقة والقيّمة للغاية الى شريحة الشباب.

العميد يحيى سريع: النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد الوقت- قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الأربعاء إن جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو.

استطلاع يظهر "انتكاسة" لاهتمام السعوديين بالعلاقات مع أمريكا

ترامب: بيلوسي "مجنونة" والديمقراطيون "منافقون" الوقت-شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على الحزب الديمقراطي، وزعيمته في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، واصفا الأخيرة بأنها "مجنونة".

صحيفة الغارديان تحذر من انهيار اقتصادي في لبنان الوقت-حذَّرت صحيفة "الغارديان" من انهيار الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بسبب رفض الساسة الانصياع لمطالب المحتجين في الشارع.

في زيارة مفاجئة إلى تونس: هكذا دعا إردوغان لحل النزاع الليبي الوقت-دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلاًّ من تونس والجزائر وقطر إلى المشاركة في اجتماع برلين لحل النزاع الليبي-الليبي سياسياً.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

المكسيك تهدد بمقاضاة بوليفيا أمام محكمة العدل الدولية بعد التضييق على سفارتها

الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق المتهمين بجريمة خاشقجي نقيض للعدالة

ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق

الدفاع الروسية: مناورات بحرية إيرانية روسية صينية في شمال المحيط الهندي تنطلق اليوم

نتيناهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

الرئاسة التونسيّة ترد: نتمسّك بالحياد في ليبيا ولن ندخل في أيّ تحالف

ترامب والسيسي يؤكدان رفضهما الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

100 ألف مدني ضحايا الحرب خلال 10 أعوام فقط بأفغانستان

سيناتور إيطالي يدعو ملك البحرين إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السجناء السياسيين

ما حقيقة المساعي التركية لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين؟

لغز تعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد.. أسباب وأبعاد الأزمة

مجدداً.. وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف لبنان

بانتظار إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في ديالى

العميد أمير حاتمي: إجراء المناورات سيتم وفق البرنامج المعد سلفاً

الرئاسة التونسيّة ترد: نتمسّك بالحياد في ليبيا ولن ندخل في أيّ تحالف

ثمانية أسباب لتدخل الجهات الفاعلة العالمية في ليبيا.. ما هي تلك الأسباب وتلك الدوافع؟

كتلة "صادقون": تصريح النائب عوّاد عن الرئيس العراقي لا يمثلنا

رئيس الوزراء الماليزي: قد يحاصروننا بعد إيران وقطر!

كيف تدير أمريكا الاضطرابات في العالم العربي؟

روحاني: واشنطن ستوقف ضغوطها عاجلاً أم آجلاً

موراليس: لا أخطط للمشاركة في الانتخابات أو شغل منصب نائب الرئيس

حركة حماس: المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلات

ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق

الثورة السودانية رهينة العقوبات والمساعدات المالية

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

التجارب الصاروخية الجديدة.. ما هي الرسالة التي تريد كوريا الشمالية إيصالها للغرب؟

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم"

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية

ألا تخشى البرازيل أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟

الإعدام وأعمال الشغب تطلق صفارات الإنذار في العراق

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

ما مدى أهمية "جمعية البرلمانات الآسيوية" بالنسبة لإيران؟

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

مؤتمر عملية اسطنبول الثامن.. الأهداف والتحديات

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

قطر تمهد الطريق للروس إلى كأس العالم

6 صواريخ صغيرة من غزة تكلف "إسرائيل" 140 ألف دولار!

بالصورة تطبيع علني.. مطبّع سعودي يستقبل إسرائيليَّين بالرياض

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

"غور الأردن" ونهاية الهدوء على الحدود الغربية للأردن

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق

الجمعة 30 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
ليبيا نحو المجهول.. صراع إقليمي يلوح في الأفق
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أصبح الصراع مفتوحاً على مصراعيه على ضفاف المتوسط الليبي بين مختلف القوى الاقليمية التي يبدو أنها ستحول ليبيا إلى سوريا جديدة يتفجر فيها صراع يكون شاهداً على ولادة تحالفات اقليمية جديدة ترسمها الحرب الليبية التي بدأت تأخذ منحى اوسع من مفهوم الحرب الأهلية، بعد تدخل قوى اقليمية ودولية في هذا البلد النفطي الذي دمرته الحرب على مدى عشر سنوات ولايزال القادم مجهولاً، وما يزيد الطين بلة هو كثرة القوى الاقليمية المتحاربة في ليبيا والتي أضيف اليها السعودية التي أرسلت أو أمرت بإرسال مئات الجنود السودانيين إلى ليبيا للمشاركة في القتال هناك للحرب ضد  حكومة الوفاق الليبية التي تدعمها ترکیا و قطر ومن جهه اخری تحاول ترکیا من خلال القضاء على قوات حفتر قلب دفة الصراع لمصلحتها.

ومؤخراً كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن موجة جديدة من المرتزقة السودانيين يقاتلون في ليبيا، مما يعمق المخاوف من أن الصراع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قد تحول إلى حرب دولية مستعصية يمكن أن تزعزع استقرار الكثير من المنطقة.

وأخبر قادة مجموعتين مختلفتين من المقاتلين السودانيين العاملين في ليبيا صحيفة الغارديان أنهم استقبلوا مئات المجندين الجدد في الأشهر الأخيرة. كانت المجموعتان تقاتلان مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

وقال أحد القادة المتمركزون في جنوب ليبيا: "يأتي الكثير من الشباب … حتى أننا لا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة"، وقال القادة إن هناك ما لا يقل عن 3000 مرتزقة سوداني يقاتلون الآن في ليبيا، أي أكثر بكثير من معظم التقديرات السابقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الأمم المتحدة إن تدخل المقاتلين من السودان في ليبيا كان تهديداً مباشراً لأمن البلد الذي مزقته الحرب. وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير من 376 صفحة إلى مجلس الأمن إن وجود السودانيين أصبح أكثر وضوحاً في عام 2019 وقد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وشن حفتر هجوماً عسكرياً مفاجئاً في نيسان / أبريل الماضي بهدف الاستيلاء على طرابلس، لكن الهجوم توقف تاركاً الجانبين يحفران ويقصفان أحدهما الآخر على طول المناطق الجنوبية للمدينة بأسلحة متطورة بشكل متزايد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال حفتر (76 عاماً) إن قواته تستعد لـ معركة حاسمة للسيطرة الكاملة على المدينة.

وبينما يتمتع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر والحكومة الشرقية بدعم من فرنسا وروسيا والأردن والإمارات ودول عربية رئيسة أخرى، فإن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مدعومة من إيطاليا وتركيا وقطر.

دخول السعودية على خط الأزمة سيعمق الخلاف اكثر في ليبيا على وجه الخصوص وفي المنطقة على وجه العموم، ويبدو أن السعودية تريد من خلال هذا التدخل الجديد ان تبعد الأنظار عن الحرب اليمنية التي استنزفت فيها السعودية كامل قدراتها ولم تستطيع الوصول إلى اي نتيجة مرجوة من هذه الحرب، وكذلك خسرت أوراقها في سوريا، لذلك تريد نقل الصراع بعيدا نحو ليبيا لاسيما وان هناك حساب تعمل على تصفيته فيما يخص العلاقة مع تركيا، خاصة بعد الاصرار التركي على ادانة السعودية في مقتل خاشقجي وغضب حكام السعودية من هذه التصرفات التركية.

تركيا تريد ان توسع نطاق حربها مع السعودية في ليبيا ولن تتراجع أمام هذه المسألة لأن ليبيا بحد ذاتها تعني لتركيا الكثير، مفهناك دولفع سياسية وعسكرية وايديولوجية واقتصادية لتركيا في ليبيا، إلى الدّوافع العسكريّة الاستراتيجيّة، اذ تُشكِّل ليبيا فرصة اقتصاديّة وتجاريّة ضخمة للشّركات التركيّة، فليبيا دولة فاشِلة، بُناها التحتيّة مُدمّرة بالكامل، من جرّاء الحرب المُستمرّة مُنذ عشر سنوات، وتحتاج إلى ورشة إعادة إعمار شامِلة في مُختلف القِطاعات الكهربائيّة، والمياه، والتقنية، والإسكان، والصحّة، مُضافًا إلى ذلك يُمكن أن تكون سُوقًا خصبةً لمبيعات الصّناعة العسكريّة التركيّة المُتقدّمة في مجالاتٍ عديدة، ولا يُمكن استِبعاد الجانب الأيديولوجي أيضًا، فحُكومة الوفاق يغلب عليها الطّابع الإسلاميّ "الإخواني"، والرئيس أردوغان المعروف بدعمه للإخوان المسلمين لا يُريد أن يخسر حُكومتهم في ليبيا بعد أن خَسِر نظيرتها في مِصر.

فإعلان كل من تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، فُهِمَ الإعلان كونه خطوة حرّكت المياه الإقليمية والدولية الراكدة، بل أبعد من ذلك ثمّة من يذهب إلى فرضيّة تحوّل البلد الغني بالنفط إلى ما يُشبه النّسخة السورية للمغرب العربي في ظلّ مسلسل السلام المتعثر.

الجارة مصر دخلت على خطّ الأزمة الليبية بكل ثقلها السياسي والديبلوماسي وحتى العسكري بعد اعتراف رئيسها  عبد الفتاح السيسي بدعم قوات الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر _الذي أطلق ما أسماه "المعركة الحاسمة" للسيطرة على طرابلس_ مؤكدا أنّ بلده لن يرضى بإقامة دولة في ليبيا تحكمها من وصفهم بالمليشيات والجماعات المسلّحة والإرهابية والمتطرفة.

ويرى محلّلون أن تصريحات السيسي كانت منتظرة في ظل استقواء حكومة الوفاق بالدول الصديقة على غرار الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وبدرجة أولى الحليفة تركيا وهي التي فعّلت معها طلب الدعم الفني واللوجستي، في الوقت الذي أكملت فيه أنقرة دراسة إنشاء قاعدة عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس  وفق ما كشفت عنه تقارير صحافية تركية.

مخطط تركي وصفه خبراء عسكريّون بالإستباقي من شأنه مساعدة حكومة الوفاق وتزويدها بأنظمة الدّفاع الجوي، التي ستساعدها في صدّ الهجمات الجوية وآخرها الغارات على أهداف في مدينتي مصراتة وسرت.

لكن هناك من يعتقد أنّ الأمر لن يكون سهلا كما يعتقد البعض، فحفتر "امير الحرب" كما يُوصَفُ مايزال يحصل على الدعم العسكري والتقني اللاّمحدود من حلفائه الإقليميين والدوليين وفي مقدّمتهم روسيا الطّامحة لاستنساخ التجربة السّورية والأوكرانية في ليبيا عبر إرسال أكثر من 100 مرتزق من مجموعة فاغنر -التي يرأسها يفغيني بريغوزين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين- للتمركز في الخطوط الأمامية  لدعم حفتر، وتقديم الخبرة له في مجال المدفعية والقتال البري.

وبقدر ما تتناقض وجهات النظر والتصريحات بين اللاّعبين الأساسيين في ليبيا فإن لغة المصالح لها من الأسباب والعوامل الكافية ما يجعلها متناغمة فيما بينهم.

فبخلاف موقف الأمم المتحدة الذي يغرد دائما خارج السرب والداعي إلى دعم جهود الشعب الليبي وجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لإيجاد حل سلمي وسياسي لإنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، فإن وتيرة الاتصالات الدّبلوماسية تحاول جميعها تشكيل مستقبل هذه الدولة النفطية واقتسام الغنيمة وفق ما يُحاك سرّا وعلانية.

فالكلّ يبدو أنه اختار التنسيق مباشرة مع الكرملين عبر الاتصال هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدءا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، مرورا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين لم تُخفض الولايات المتحدة جناح الحوار مع موسكو واختارت توجيه سهام الانتقاد عبر سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند صوب التصعيد الروسي والدعم المتزايد للهجوم الذي تشنه قوات حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، معتبرا أن هذا الدعم أدّى إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين.

أما الجارة الأوروبية إيطاليا التي فقدت الكثير من ثقلها في ليبيا تخطط  بدورها لاستعادة دورها الطبيعي عبر تكليف وزير خارجيتها لويجي دي مايو بمهمة حسّاسة وذلك بمعاينة الوضع عن قرب والجلوس مع الفرقاء السياسيين ما بين طرابلس وبنغازي وطبرق.

مشهد ليبي مخيف فرض على كلّ الفاعلين وضع وتطوير مبادرات ملموسة وجدية على أرض الواقع توقف في مرحلة أولى  نزيف الإقتتال الداخلي والفوضى السائدة  بين طرفي صراع يبدو أنّه لا يمكنُهما قيادة "ليبيا موحّدة" بعد إعلان الحرب وانتصار لغة العداء.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ليبيا سوريا السراج حفتر السعودية الامارات الصراع روسيا بوتين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء