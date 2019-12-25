الرئيس الإيراني: اتخذنا خطوات تجارية جديدة مع عدة دول

الوقت- أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران اتخذت خطوات تجارية جديدة مع عدة دول مثل الصين وروسيا والهند وماليزيا وتركيا، حيث تم ابتكار أساليب جديدة.

وأشار روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء لزيارته لطوكيو مؤخرا، أن الشركات اليابانية أعلنت عدم اغلاق مكاتبها التمثيلية في طهران وأنها تواصل التعاون بشكل فاعل مع ايران.

من جهة ثانية أكد أن الايرادات المتدفقة على الخزانة الايرانية في الشهور التسعة الماضية فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول2019، بلغت 2.61 تريليون ريال ( السعري الرسمي للدولار= 42 الف ريال)، بنمو 114 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.