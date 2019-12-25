واعظي: اوروبا تسعى للبحث عن رد تقدمه للرأي العام

الوقت- علق رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي على المزاعم الاخيرة للاوروبيين حول تفعيل آلية الزناد التلقائي فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وقال واعظي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء في ختام اجتماع الحكومة، باعتقادي ان اوروبا تسعى للبحث عن رد تقدمه للرأي العام لديها تجاه الخطوات الاربع التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق التزاماتها النووية.

واضاف، ان ما طرحه الاوروبيون حول امكانية ان يستخدموا اسلوب الزناد التلقائي، ليس بهذه الصورة ، اذ انهم يسعون بانفسهم للتفاوض والتقدم بالامور عن طريق اخر.