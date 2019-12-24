سيطر على جرجناز.. الجيش السوري يقترب من معرة النعمان

الوقت-أفادت مصادر إعلامية سورية بأن الجيش السوري سيطر على بلدة جرجناز، أكبر معاقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب الشرقي.

وبالسيطرة على جرجناز يصبح الجيش السوري على بعد كيلومترات عدة من معرة النعمان.

من جهته، قال المرصد السوري المعارض، إن الجيش طوق نقطة مراقبة تركية في جنوب شرق إدلب.

وتقدمت القوات السوريّة على محاور عملياتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسيطرت على قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان في ريفِ معرة النعمان الشرقي.

ويهدف الجيش السوري الى فتح طريق حماه -حلب الاستراتيجي.

واستأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري ضد مسلحي "جبهة النصرة" لاستعادة السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي.