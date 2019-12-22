سياسيون وعسكريون إسرائيليون مهددون بالاعتقال في أكثر من 100 دولة

الوقت-كشفت معلقة قناة "كان" الإسرائيلية للشؤون القضائية، أن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً حول شبهات ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في فلسطين.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التحقيق بـ"الأمر غير مبرر"، مؤكداً أن "الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة إعلان المحكمة الجنائية، ورأى أن قرارها أداة سياسية ضدّ تل أبيب.

فيما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإعلان عن هذا القرار بـ"اليوم العظيم لأننا حققنا فيه ما نريد".