مجدداً.. وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف لبنان

الوقت-أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف لبنان عند (CCC/C) مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد اللبناني.

وذكرت الوكالة أن "لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة في ما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية"، لافتةً إلى أن "مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات، وأن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي".

وأشارت "ستاندرد أند بورز"، إلى أن "الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة".

وكانت الوكالة قد خفّضت تصنيف لبنان درجتين من (-B) إلى (CCC) في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وتحدثت عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال، في ظل ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير.

وفي ما يلي التصنيفات الائتمانية التي تنتظر لبنان في ما لو عجز عن إجراء إصلاحلات اقتصادية جديّة:

:CC السندات ضعيفة جداً، والغاية منها المضاربة.

C :خطرة، ربما في حالة إفلاس أو متأخر لكنه ما زال يدفع الالتزامات.

:CI متخلف وعليه فوائد مستحقة على التخلف.

R :تحت إشراف تنظيمي نظراً للوضع المالي.