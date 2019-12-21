كتلة "صادقون": تصريح النائب عوّاد عن الرئيس العراقي لا يمثلنا

الوقت-نقل مراسل الميادين عن مصدر مطلع من كتلة "صادقون" قوله إن "تصريح النائب عدي عواد حول الرئيس العراقي لا يمثل رأي الكتلة"، موضحاً أن الكتلة طالبت عواد بتصحيح موقفه الشخصي من الرئيس.

وكان عوّاد قد كشف عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة "الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور".

كما أفاد مراسلنا بأن الرئيس العراقي يعقد اليوم محادثات مع القوى السياسية من بينها القوى الشيعية.

ميدانياً، تواصلت التظاهرات في مناطق مختلفة في العراق وخصوصاً في البصرة وذي قار وكربلاء.

وفي ذي قار، أفاد مراسلنا أن متظاهرين أغلقوا معظم جسور الناصرية بالإطارات المشتعلة، كما أحرقوا مقر فوج المهمات الخاصة ومقرّي حزب الدعوة ومنظمة بدر، بالإضافة إلى منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة.

وفي كربلاء، تصدت قوات الأمن لمتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية، وقامت بتفريقهم عبر رشهم بالمياه.