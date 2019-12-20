موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 23 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟ الوقت- بعد أكثر من شهرين على اندلاع الأزمة في لبنان، وبعد تأجيل الاستشارات مرتين من قبل رئيس الجمهورية، أفضت استشارات الأمس في القصر الجمهوري إلى تكليف الوزير السابق

ألا تخشى البرازيل أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؟ الوقت- إن افتتاح البرازيل مكتباً تجارياً في القدس يوم الأحد ما هو إلا محاولة فاشلة من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لإعادة الاعتبار لشخصين لم يعد لهما اعتبار أصلاً، هما رئيس الوزراء ....

المناورات الروسية - السورية المشتركة... الدوافع والأهداف الوقت- مناورات جديدة قامت بها القوات البحرية الروسية و سلاح البحرية السورية، قبل يومين في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية في الساحل السوري...

طرد أمريكا من قاعدة إنجرليك.. نهاية التحالف التركي الغربي الوقت- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد انه إذا وافق المشرعون الأمريكيون على فرض عقوبات على تركيا بذريعة شرائها نظام دفاع جوي روسي الصنع من طراز S-400 فستقوم انقرة باغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية رداً على هذه الاجراءات، وتعتبر قاعدة إنجرليك مركزاً مهماً للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو في الشرق الأوسط.

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟ الوقت- كتبت صحيفة متخصصة تابعة لقوات الجيش الصهيوني عن إنجازات قطاع الدفاعات الجوية الإيرانية في تطوير وصناعة العديد من الطائرات بدون طيار الحديثة والمتطورة.

أخبار

حسان دياب: الحكومة اللبنانية الجديدة لن تكون حكومة فئة سياسية معينة

حسان دياب: الحكومة اللبنانية الجديدة لن تكون حكومة فئة سياسية معينة

الوقت-حدد الرئيس المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة حسّان دياب، ملامح تشكيلته الوزارية المقبلة بشخصيات متخصصة ومستقلة، واعداً بأن ترى الحكومة النور في فترة لا تتجاوز الستة أسابيع

الخارجية الإيرانية: بومبيو "بوق الغطرسة والخداع" الوقت-وصفت وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأنه "بوق للغطرسة والخداع والإساءة"، معتبرة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة "عقيمة وموهومة".

عون لهيل: مسار تأليف الحكومة بدأ مع تسمية دياب وستتألف من فريق عمل منسجم الوقت-وصل إلى لبنان، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل حيث يلتقي مجموعة من المسؤولين اللبنانيين.

القوة الجوية الايرانية تنفذ مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" التدريبية الوقت- تفقد قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار "عزيز نصير زادة"، مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" في القاعدة الجوية العاشرة (الاخوة الشهداء دلحامد) في جابهار جنوب شرق ايران.

وزير الاتصالات الإيراني: لا أحد بعد الآن يولي اهتماماً للحظر الترامبي الوقت- اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" انعقاد مؤتمر القمة الاسلامية المصغرة "كوالالمبور 2019" مؤشر على انه لا آحد بعد الأن يولي اهتماما لسياسة الحظر الترامبية.

الرئيس الأمريكي يطالب بمحاكمته فورياً! الوقت- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسليم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

عباس موسوي: بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم الوقت- ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بالتصريحات المعادية لوزير الخارجية الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية، واصفا بومبيو بانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم نظرا لافكاره الجهنمية.

رئيس حكومة الوفاق الليبية يطلب من 5 دول تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا الوقت- طالب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج اليوم الجمعة، كلا من تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا والجزائر بتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا للدفاع عن طرابلس.

موسكو: أمريكا بانسحابها من الاتفاق النووي انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الوقت- أكدت روسيا أن الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، قد انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأنه من حق طهران اتخاذ إجراءات الرد على الاجراء الاميركي.

في تقريره الدوري.. الأمين العام للأمم المتحدة يأسف للحظر الأميركي ضد يران الوقت- اعرب الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" عن اسفه لخروج اميركا من الاتفاق النووي وفرضها الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وزير الامن الصيني: الاستقلال والأمن والتنمية تشكل الحاجات الأساسية لأفغانستان الوقت- اعتبر وزير الأمن القومي الصيني تشين ونغ تشين الاستقلال والأمن والتنمية بانها تشكل الحاجات الاساسية لأفغانستان اليوم مؤكدا ان الأحادية والغطرسة ولغة الاملاءات تعد من أهم التحديات للأمن الدولي في عالمنا المعاصر.

متظاهرون يحتشدون في أمريكا قبل ساعات من تصويت مجلس النواب المتوقّع بعزله الوقت- احتشد متظاهرون ضد الرئيس دونالد ترامب في عشرات المدن الأمیركية، ليلة الثلاثاء، قبل ساعات من تصويت مجلس النواب المتوقع بعزله.

روحاني: مقاومة الشعب الإيراني اليوم أمام مختلف الضغوط الخارجية أكثر بكثير مما مضى الوقت- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم على المقاومة امام مختلف الضغوط الخارجية اكثر بكثير مما مضى.

شمخاني: إيران ستتخذ خطوات قادمة لإيجاد التوازن في التزامات الاتفاق النووي الوقت- أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان ايران مضطرة لاتخاذ خطوات قادمة لايجاد التوازن في التزامات الاتفاق النووي، لو استمرت اوروبا في عدم تنفيذ التزاماتها.

الخارجية الأمريكية تراسل الكونغرس لتخفيض عدد دبلوماسييها في بغداد واربيل الوقت- كشفت مجلة فورين بوليسي الامريكية، الاربعاء، أن وزارة الخارجية الامريكية ارسلت وثيقة الى الكونغرس تتضمن خططا مفصلة لتقليص عدد الموظفين والدبلوماسيين في العراق بشكل كبير ودائم.

اليوم... مجلس النواب الأمريكي يصوّت باتجاه عزل ترامب الوقت- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت، صباح اليوم الأربعاء، على قرار توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصد عزله.

عراقجي: إيران لن تتفاوض أبداً تحت الضغوط القصوى لأن ذلك يعني الاستسلام الوقت- اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي التفاوض مع اميركا تحت الضغوط القصوى مؤشرا للاستسلام، مؤكدا بان لا مکان للتفاوض مع اميركا في حسابات ايران في الاوضاع الراهنة.

الصين تعتبر طرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة "خطأ" الوقت-وصفت الصين يوم أمس الاثنين طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيين بـ"الخطأ"، بعد ورود تقرير إعلامي بأن واشنطن

أمين عام الناتو رداً على ماكرون: الناتو بصحة جيّدة رغم خلافات أعضائه الوقت-في ظلّ الانتقادات الموجهة لحلف شمال الأطلسي، اعتبر أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أنّ دول الأعضاء

قاسم: ما ستكشفه القسام من إنجاز أمني يؤكد قدرة العقل الاستخباري للمقاومة الوقت-أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما ستكشف عنه كتائب القسام من إنجاز أمني جديد "يؤكد مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة الفلسطينية".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

الرئيس الأمريكي يطالب بمحاكمته فورياً!

وزير الاتصالات الإيراني: لا أحد بعد الآن يولي اهتماماً للحظر الترامبي

عون لهيل: مسار تأليف الحكومة بدأ مع تسمية دياب وستتألف من فريق عمل منسجم

عباس موسوي: بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم

الخارجية الإيرانية: بومبيو "بوق الغطرسة والخداع"

موسكو: أمريكا بانسحابها من الاتفاق النووي انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231

حسان دياب: الحكومة اللبنانية الجديدة لن تكون حكومة فئة سياسية معينة

دراسة تكشف خطورة السيجارة الإلكترونية

كوارث طبيعية كلفت العالم 140 مليار دولار

اكتشاف آثار لممكلة الآزتك

قطر والجزائر يتصدران.. وبلجيكا تحصد لقب منتخب العام من "الفيفا"

القوة الجوية الايرانية تنفذ مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" التدريبية

في تقريره الدوري.. الأمين العام للأمم المتحدة يأسف للحظر الأميركي ضد يران

تويوتا تكشف النقاب عن روبوت جراح دقيق

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

لماذا لا يستطيع مجلس التعاون الخليجي الاتحاد مرة أخرى؟

حكومة الرئيس هادي تعلن انسحاب قوات سودانية من الساحل الغربي لليمن

عباس موسوي: إيران تدرس الخطوة التالية لخفض التزامات الاتفاق النووي

الصين تعتبر طرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة "خطأ"

روحاني: مقاومة الشعب الإيراني اليوم أمام مختلف الضغوط الخارجية أكثر بكثير مما مضى

بعد دحر الإرهاب.. عودة أول قافلة للزوار الإيرانيين في سوريا

وزير خارجية قطر يؤكد أنه من المبكّر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية

قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال و مواجهات نارية

رسالة تركية لـ "إسرائيل": رغم التهديدات مستعدون للتفاوض حول خط أنابيب الغاز

عبد المهدي يستنكر إدراج شخصيات هزمت داعش في قائمة العقوبات الأميركية

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

دولة "عمر المختار" على شفا حفرة من أن تصبح سوريا

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

مناورات "المدافعون عن سماء الولاية".. رسالة إيرانية أرعبت الأعداء وبثت الخوف في قلوبهم+ صور

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

صحيفة صهيونية تسلّط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية.. لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الأيام في رعب مستمر؟

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

الجمعة 22 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
الأزمة اللبنانية: ماذا بعد تكليف "دياب"؟

مواضيع ذات صلة

عشية التكليف: الحريري مصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين وباريس تحذر

بعد الرياض: الحريري و "الاحتجاز الناعم" في بيت الوسط

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد أكثر من شهرين على اندلاع الأزمة في لبنان، وبعد تأجيل الاستشارات مرتين من قبل رئيس الجمهورية، أفضت استشارات الأمس في القصر الجمهوري إلى تكليف الوزير السابق حسان دياب لتأليف الحكومة.

دياب الذي حصل على 69 نائباً، مقابل 13 نائباً سمّوا نواف سلام ونائب سمى حليمة قعقور، فيما لم يسمّ 42 نائباً أحداً، تنتظره مهمّة شاقّة، خاصّة أن الحريري الذي حاول بالأمس إحراق الوزير دياب في الشارع عبر بعض من مناصريه، قد صرّح بضرورة منح دياب فرصة لأن البلاد تمر بأزمة، لكنه لن يشارك في حكومة دياب.

وبين تصريحات الحريري الذي فضّل عدم تسمية منافس لدياب، إلا أنه لم يدعم دياب الذي حصل على أصوات تحالف 8 آذار - التيار الوطني الحر، وأفعال مناصريه على الأرض اختلاف كبير يؤكد أن الرئيس الحريري الذي لا يصر على الإعلان أنّه لا يريد الحكومة، هو في الحقيقة يمارس سياسة الضغط إلى الحدّ الأقصى على 8 آذار والتيار الوطني الحر.

اليوم، انتهت مرحلة التكليف وبانتظار مرحلة التأليف والثقة الحكوميّة، هناك جملة من الدلالات والاتجاهات التي رسمتها الكتل النيابية في زيارتها لبعبدا، نذكر منها:

أولاً: يُسجل للرئيس عون حرصه على البلد، فرغم التأجيل السابق، إلا أنّه قبل أيام عمل بتمنّي الرئيس الحريري ووافق على تأجيل الاستشارات 3 ايام لإعطاء الفرصة. لم يمارس الرئيس عون الشعبوية التي مارسها الكثير من السياسيون في لبنان خلال الأزمة، بل بدا حريصاً على الوطن، ولو كان الامر على حساب رصيده الشخصي بين الناس.

ثانياً: أظهرت الاستشارات نتيجة الانتخابات النيابية السابقة من جهة، وحنكة 8 آذار مع التيار في اختيار مرشح وسطي، غير مرتبط بأجندات خارجية. الحريري الذي عمد إلى حرق كل الأسماء التي طرحت سابقاً، لم يعد بإمكانه إحراق المزيد من الأسماء في الشارع، لاسيّما أنّ الرئيس و8 آذار منحوه الفرصة الكافيّة لاتخاذ القرار المناسب. الحريري وبدل أن يقدّم طروحات لحلّ الأزمة، عمد إلى ركوب موجة الحراق لتعزيز أوراقه في المفاوضات مع كافّة الاطراف، ولكن هذه الأوراق لم تنفعه سوى في حرق المرشحين السابقين.

ثالثاً: أمسك الحريري العصا من الوسط، فلم يذهب إلى تسمية نواف سلام والدخول في مواجهة من قوى 8 آذار التي تريد التفاهم معه، لكنّه أيضاً لم يسمي حسان دياب الذي وصفه الإعلام الأمريكي بأنه مرشح حزب الله. في المقابل، عمدت قوى 8 آذار التيار الوطني الحري أيضاً إلى إمساك  العصا من الوسط حيث لم تُبقى البلد معطّلاً في ظل الأزمة الراهنة، لكنها لم تمسي مرشحاً لها، لا عمدت إلى تسمية مرشح وسطي.

رابعاً: أكّد مجلس ممثلي الشعب رفضه للخيار الأمريكي. واشنطن التي تسعى للانقلاب على نتائج الانتخابات، تعمد اليوم إلى الانقلاب على حليفها الحريري الذي يبدو أنه مهدد من قبل واشنطن التي ترشح نواف سلام، في حال وافق على تسميته، ولعل هذا التهديد هو السبب في عبارته " ليس أنا بل أحد غيري". أظهرت النتائج سقوط خيار واشنطن بالضربة القاضية فقد حصل على 13 صوت فقط، وبالتالي احترقت الورقة الأمريكية الممثلة بنواف سلام، والمستفيد الأبرز من هذه الخطوة هو الرئيس الحريري نفسه.

خامساً: أدركت قوى 8 آذار والرئيس عون وجود مخطط أمريكي يستهدف البلد، ووجود خيار للتوجه نحو تكليف نواف سلام، أي أن الحريري هو مكره اليوم في عبارة" ليس أنا بل أحد غيري"، تماماً كما كان وضعه أثناء إعلان استقالته من السعوديّة. بعبارة أخرى، إن سقوط خيار سلام اليوم هي ضربة معلّم، فلم يعد بإمكان الأمريكي المناورة على الورقة المحترقة، فإما الرضوخ للوزير دياب، او العودة إلى خيار الحريري. القوى التي سمّت الوزير دياب هي صادقة في تسميته سواء حصل على الثقة أم لم يحصل، ومن فوائد هذه التسمية أنها أولاً قد أحرقت المشرع الأمريكي، وثانياً تفتح الباب أمام الحريري للعودة إلى الحكومة، ولعلهذا الأمر أحد أسباب مباركة الحريري لتكليف دياب عدم وضع أي فيتو عليه.

سادساً: الحريري هو المتّهم الأبرز بتعطيل البلاد في الفترة السابقة. اليوم، حاول التهرّب من الامر عبر خيار "عدم التسمية"، ولكن يبقى الأمر رهن التكليف والثقة الحكومية. الحريري قد قال في الجلسة التي عقدها لكتلة "المستقبل" قبل الاستشارات: "سنعطي الحكومة الجديدة فرصة. وفي أول 100 يوم، لن ننتقدها. البلد بحاجة إلى إنقاذ، ولا نريد أن نظهر كمعطّلين". اذاً، العبرة في الثقة الحكوميّة، لأننا اعتدنا في الفترة الاخيرة أن نرى من تصرفات الحريري خلاف ما يُسمع منه، وخير دليل على ذلك تحرك مناصري المستقبل بالأمس لقطع الطرقات، ولا سيما طريق الجنوب، اعتراضاً على تكليف دياب، بالرغم من أن تصريحات الحريري لا توحي بذلك.

يبدو أن تكليف دياب هو الوقت المستقطع بين الحكومتين الحريرتين، لاسيّما أنه يرفض المشاركة في الحكومة والرئيس عون وحزب الله وحركة أمل يرفضون حكومة من لون واحد، لأنها تسير بالبلاد نحو الانقسام، وهو خيار أمريكي مناسب لبث الفوضى، فلننتظر ونرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حسان دياب الحكومة الرئيس عون الرئيس الحريري حزب الله التيار الوطني الحر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء