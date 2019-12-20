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أخبار

القوة الجوية الايرانية تنفذ مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" التدريبية

الجمعة 22 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
القوة الجوية الايرانية تنفذ مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" التدريبية
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الوقت- تفقد قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار "عزيز نصير زادة"، مشروع تطوير مقاتلات "اف 4" في القاعدة الجوية العاشرة (الاخوة الشهداء دلحامد) في جابهار جنوب شرق ايران.

وخلال هذه الزيارة تفقد العميد طيار نصير زادة مختلف اقسام هذه القاعدة الجوية للاطلاع على مدى الجاهزية العملانية والقتال الجوي ومشروع تطوير مقاتلات "اف 4" التدريبية.

كما تفقد قائد القوة الجوية الذي رافقه عدد من كبار مسؤولي وقادة هذه القوة، اسراب الطيران وصيانة الطائرات وعمليات الصيانة الاساسية لطائرات الميراج.

وخلال الزيارة تحدث قائد القوة الجوية بصورة مباشرة الى الطيارين والعاملين الفنيين في هذه القاعدة الجوية.

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القوة الجوية القاعدة الجوية اف 4

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