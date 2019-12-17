العالم يحتفل بأعظم فنان موسيقي

الوقت- يحتفل العالم اليوم بعيد ميلاد المؤلف الموسيقي الألماني، ربما الأشهر على الإطلاق، لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827)، وذلك على أعتاب الذكرى 250 لمولده العام القادم.

وسوف تخصص فعاليات كثيرة في أماكن عدة حول العالم خلال العام المقبل، الذي سوف يحمل اسم "عام بيتهوفن" في الأوساط الموسيقية حول العالم. بينما يدور الحديث الآن عن إعادة "كتابة" السيمفونية العاشرة التي سيكشف عنها العام المقبل، والتي استخدم فيها الخبراء برامج حاسوبية، واستعانوا بمخطوطات تركها بيتهوفن.

ويذكر ان بيتهوفن، كان مؤلفا شابا مؤمنا بأفكار الثورة الفرنسية (1799-1789)، تحولت عنده الموسيقى من الكلاسيكية إلى الرومانسية، وإنما كانت قدرته على إلهام جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين بعده: شوبرت، شومان، برامز، مندلسون ومن تلاهم، ممن عبّدوا طريق رومانسية القرن التاسع عشر، ومركزية الإنسان وقضاياه الوجودية على حساب قضايا الدين والمجتمع والدولة.