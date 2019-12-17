الفيسبوك هو الأكثر تنزيلا خلال هذا العقد

الوقت- احتلت شركة فيسبوك المراكز الاربعة الأولى من حيث أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تنزيلًا خلال هذا العقد، حيث تمتلك عملاقة التواصل الاجتماعي أربع من أفضل عشر تطبيقات تم تنزيلها، بما في ذلك واتساب ومسنجر وإنستاجرام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث App Annie.

وحل تطبيق سناب شات في المركز الخامس من حيث أكثر التطبيقات تنزيلًا خلال هذا العقد، والذي قيل إنه رفض عرض شراء بقيمة 3 مليارات دولار من فيسبوك في عام 2013.

وتنوعت التطبيقات الأخرى المتواجدة في المراكز العشرة الأولى بين سكايب وتيك توك ويوتيوب وتويتر و UC Browser، وقالت App Annie: تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي هي المفضلة للمستهلكين، وتمثل 7 من أفضل 10 تطبيقات من حيث عدد التنزيلات هذا العقد.