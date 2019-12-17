أمين عام الناتو رداً على ماكرون: الناتو بصحة جيّدة رغم خلافات أعضائه

الوقت-في ظلّ الانتقادات الموجهة لحلف شمال الأطلسي، اعتبر أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أنّ دول الأعضاء "معتادون على وجود آراء مختلفة بينهم"، ولكن "سحر التحالف" يكمن في قدرتهم على إدارة الخلافات وتحويلها لقوّة كبيرة.

وتوقّع ستولتنبرغ خلال الاجتماع الثالث لدول مبادرة إسطنبول للتعاون مع مجلس الناتو يوم أمس الإثنين، أنّ الحلف قادرٌ على الاستمرار 70 سنة للأمام باعتباره بـ “صحة جيدة جدّاً"، ردّاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف الناتو في وقتٍ سابق بـ "الميت سريرياً".

من ناحية أخرى، أشاد ستولتنبرغ بدور الكويت "الكبير" وتعاونهم "المثمر" دعماً لجهود الحلف لافتاً إلى مساهمات المركز الإقليمي في الكويت.

كما شدّد أمين عام الناتو أنّ أمن الخليج من أمن الناتو باعتيار أنّ الشراكة مع دول الخليج أصبحت أفضل وأكثر فعالية.

من جهته، أشار رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر سالم العلي، إلى أنّ العلاقات المتينة بين بلاده وحلف شمال الأطلسي ترسّخ الأمن والسلم الدوليين، مؤكّداً أنّ "الكويت أولت الناتو أهميّةً قصوى ترسيخاً لمبدأ الشراكة معهم".

في السياق نفسه، اعتبر العلي أنّ ردع التحديات الأمنية العسكرية أو المتعلقة بالإرهاب والحرب السيبراني ومواجهتها "سياسةً راسخةً" لدى الحلف ما يحفّز الكويت ودول مبادرة إسطنبول للتنسيق والتعاون مع الحلف ومواجهة هذه التحديات.