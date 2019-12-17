قاسم: ما ستكشفه القسام من إنجاز أمني يؤكد قدرة العقل الاستخباري للمقاومة

الوقت-أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما ستكشف عنه كتائب القسام من إنجاز أمني جديد "يؤكد مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة الفلسطينية".

قاسم شدد في تصريح له يوم أمس الإثنين، على أنّ كتائب القسام "تثبت في كل مرة قدرتها على توجيه الصفعات الاستخبارية لمنظومة أمن الاحتلال"، مبرزاً أنّ "المقاومة قادرة على هزيمة المؤسسة الأمنية للاحتلال وإفشال مخططاتها وتحطيم الصورة الكاذبة لقدراتها".

وأضاف قاسم: "هناك صراع أدمغة لا يتوقف على مدار الساعة بين المقاومة والإحتلال".

يذكر أنّ كتائب عز الدين القسام كشفت مؤخراً أنّها ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي وصفته بـ"المهم".