وزير خارجية قطر يؤكد أنه من المبكّر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية

الوقت- جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تأكيده أنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية، وحل أزمة مجلس التعاون.

وقال الوزير القطري، في تصريحات لقناة "الجزيرة" امس الأحد، إنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار مع السعودية"، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية "هو فتح قنوات بيننا".

وأكد أن عمل مجلس التعاون "تأثر بسبب الأزمة" المستمرة منذ يونيو 2017، معبراً عن أمله في "تجاوز كثير من التحديات العام القادم".

وأضاف: "يجب أن يعود مجلس التعاون متماسكاً ليمثل اللبنة لأي حوار مثمر بين دول الخليج (الفارسي) وإيران.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد نقلت عن الوزير القطري قوله إن المحادثات مع السعودية قادت إلى إنشاء خط للتواصل مع الرياض، مستبعداً قيام الخط نفسه مع الإمارات.

ونفى محمد بن عبد الرحمن وجود أي محادثات مع الإمارات بشأن إصلاح العلاقات معها.