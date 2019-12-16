الداخلية اليمنية: سنكشف عن إنجازات أمنية تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدوان

الوقت- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال الأيام القادمة عن إنجازات أمنية مهمة تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

وأوضح موقع الإعلام الأمني لوزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الإنجازات الأمنية التي سيتم الكشف عنها، مؤكدا أنها تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت مطلع كانون الاول / ديسمبر الحالي أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة من كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان بعد أن فشلت في تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض.