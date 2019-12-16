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  الإثنين 18 ربيع الثاني 1441

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الإعدام وأعمال الشغب تطلق صفارات الإنذار في العراق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه مثيري الشغب وهم يقومون باعدام مراهق عراقي في ساحة الوثبة ببغداد والتي اثارت ردود فعل واسعة نطاق. وبعد ان اقدم هؤلاء المندسين على ذبح هذا الشاب من عنقه، قاموا بتعليق جثته العارية والمذبوحة من فوق احدى أبراج الاضاءة في ساحة الوثبة.

أخبار

عباس موسوي: إيران تدرس الخطوة التالية لخفض التزامات الاتفاق النووي

عباس موسوي: إيران تدرس الخطوة التالية لخفض التزامات الاتفاق النووي

الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي ان ايران تدرس حاليا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي مضيفا ان كافة دول الاتفاق النووي شجبت خروج الولايات المتحدة منه .

وزير خارجية قطر يؤكد أنه من المبكّر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية الوقت- جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تأكيده أنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية، وحل أزمة مجلس التعاون.

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الداخلية اليمنية: سنكشف عن إنجازات أمنية تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدوان الوقت- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال الأيام القادمة عن إنجازات أمنية مهمة تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

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أخبار

الداخلية اليمنية: سنكشف عن إنجازات أمنية تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدوان

الإثنين 18 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
الداخلية اليمنية: سنكشف عن إنجازات أمنية تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدوان
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الوقت- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال الأيام القادمة عن إنجازات أمنية مهمة تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

وأوضح موقع الإعلام الأمني لوزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الإنجازات الأمنية التي سيتم الكشف عنها، مؤكدا أنها تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت مطلع كانون الاول / ديسمبر الحالي أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة من كشف مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان بعد أن فشلت في تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض.

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الداخلية اليمنية انجازات امنية دول العدوان

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