الأجهزة الأمنية اليمنية تستقبل انشقاق 162 مغررّاً به من صفوف العدوان والتحاقهم بالصف الوطني

الوقت- استقبلت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظات ريمة، ذمار، صنعاء، الحديدة، حجة، إب، وعمران خلال النصف الأول من شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري، 162 شخصا من المخدوعين الذين كانوا يقاتلون في صفوف العدوان بينهم قيادات.

وأوضح مصدر أمني يمني أن من بين العائدين 87 مخدوعًا بينهم قيادات، كانوا ممن جندهم العدوان للقتال في صفوفه، ضمن مليشيات المرتزق طارق عفاش.

وأكد المصدر أن جميع المخدوعين تركوا صفوف العدوان، وعادوا إلى مدنهم وقراهم، بتسهيل من الأجهزة الأمنية، بعد تواصلهم بالرقم 176 الذي تم تخصيصه، للمخدوعين الراغبين استغلال قرار العفو العام.