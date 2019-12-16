قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال و مواجهات نارية

الوقت - يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإجراء مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال، التي ستقام ظهر غدٍ الإثنين، بمدينة نيون السويسرية.

وتأتي هذه القرعة بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات بتأهل 16 فريقًا لثمن النهائي، جميعها من الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وهو أمر يحدث لأول مرة على مدار تاريخ البطولة.

أين ومتى؟

تقام القرعة يوم الإثنين 16 ديسمبر - كانون الأول 2019، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الاتحاد الأوروبي (CET) الثانية بعد الظهر بتوقيت السعودية.

المتأهلون

أصحاب المراكز الأولى: برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا.

أصحاب المركز الثاني: أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.

قواعد القرعة

الفرق التي تأهلت في الصدارة ستضمن خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.

لا يمكن لأي فريق مواجهة آخر من ذات البلد في دور الـ16، كما سيتم إبعاد المتأهلين من مجموعة واحدة عن بعضهما، أي مثلًا لا يمكن لبرشلونة أن يواجه ريال مدريد أو دورتموند، فالأول من بلده، والثاني كان في مجموعته.

وأوضح اليويفا عبر موقعه الإلكتروني أيضًا أن هناك قواعد أخرى سيتم الإفصاح عنها قبل سحب القرعة مباشرة.

مواجهات محتملة

نظرًا لقوة الفرق المتأهلة لدور الـ16، لكونها جميعًا من الدوريات الكبرى، فإن هناك احتمالات عديدة لمواجهات نارية.

ومن الممكن أن تسفر القرعة عن مواجهات عديدة، أبرزها:

ريال مدريد × يوفنتوس.

تشيلسي × برشلونة.

دورتموند × ليفربول.

أتلتيكو مدريد × بايرن ميونخ.

توتنهام × باريس سان جيرمان.

نابولي × مانشستر سيتي.

مواعيد المباريات

تقرر خوض مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 18، 19، 25 و26 فبراير/ شباط عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس / آذار.

وفور انتهاء منافسات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة أخرى لدور الـ8 ونصف النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم 20 مارس/ آذار من العام المقبل.