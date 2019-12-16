اکتشاف تمثال اثری فی مصر

الوقت - عثرت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، أثناء أعمال المسح الأثري بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطى، جمال السمسطاوي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 35 سم، وعرضه 55 سم، وتبدو ملامح وتفاصيل وجهه واضحة و جميلة.

وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من السيراميك الأزرق للمعبود "بس"، إلى جانب أوان فخارية ومقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام.

وستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود التمثال في هذه المنطقة التي عثر فيها خلال السنوات الثلاث السابقة على مجموعة كبيرة من المقابر وآبار الدفن التي ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية الحاوية بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.