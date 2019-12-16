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  الأربعاء 20 ربيع الثاني 1441

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الإقتصاد

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 28%

الإثنين 18 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 28%
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الوقت -تراجع عجز الميزان التجاري في مصر، 28.7 بالمئة، على أساس سنوي، إلى 3.49 مليار دولار في سبتمبر، وفق ما ذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح جهاز الإحصاء المصري في بيان، أن الصادرات انخفضت 2.7 بالمئة إلى 2.37 مليار دولار في سبتمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 20.1 بالمئة إلى 5.86 مليار دولار.

وأضاف الجهاز، أن واردات مصر من المنتجات البترولية تراجعت 37 بالمئة، والمواد الأولية من الحديد والصلب 12.6 بالمئة، والبلاستيك 15.9 بالمئة، بينما ارتفعت قيمة واردات القمح 12.8 بالمئة واللحوم 12.4 بالمئة والذرة 23.6 بالمئة.

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