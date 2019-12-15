قائد الجيش الإيراني: من يزعم أن معداتنا مهترئة يمكنه أنْ يختبرها

الوقت-حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء طهران من اختبار مدى تطور الأسلحة الإيرانية، قائلاً إن "حيلتهم الجديدة هي الحرب النفسية واستغلال الظروف المعيشية والاقتصادية".

موسوي أكد أن طهران أعدت محلياً الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تهديد يستهدفها من تصميم وتصنيع محليين، مضيفاً أن "من يزعم أن معداتنا مهترئة يمكنه أنْ يختبرها ويختبر الشباب الإيراني في ساحة المعركة".

وأوضح القائد العام للجيش الايراني عبدالرحيم موسوي أن "الثورة الاسلامية تعد منعطفاً تاريخياً، حيث قبلها كان العالم ينقسم إلى نصفين الشرق والغرب وهتين القدرتين كنتا يتخذان القرارات للعالم".

وتابع قائلاً "اليوم يخطط نظام الهيمنة والاستكبار لإستهداف أفكار الشارع العام عبر الحرب النفسية مستغلين الاوضاع المعيشية، مضيفاً "أمس كان الاعداء يستهدفون المنشآة الحيوية للبلاد عبر القنابل والصواريخ واليوم استدارت بوصلة الحرب نحو آمال وطموحات الشباب عبر الحملات والضغوط الإعلامية".

كما قال موسوي "من يحبط آمال وتطلعات الشعب عبر تصرفاته أو أفعاله، متعمداً أو غير متعمد، فأنه يعمل لصالح الأعداء".