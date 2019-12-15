عشية التكليف: الحريري مصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين وباريس تحذر

الوقت-أكدت وسائل إعلامية لبنانية أن رئيس حومة تصريف الأعمال سعد الحريري خلال لقائه عون في الساعات الماضية أصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين، رغم رغبة الرئيس ميشال عون تأليف حكومة تكنو سياسية.

وقالت المصادر إن الحريري شرح لعون أن حكومة اختصاصيين هي الفرصة المتاحة لاحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي ورسالة الى المجتمع الدولي بان لبنان يتجه لاصلاحات جدية.

وكانت مصادر قالت لـ “مستقبل ويب": مواصفات الحريري للحكومة الجديدة لن تتغيّر.

واكدت هذه المصادر أن "مواصفات الحريري للحكومة الجديدة لن تتبدل او تتغَّير، وهو يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين والاختصاصيات تتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية والمعيشية".

أضافت ان الرئيس الحريري في حال تكليفه سيعمل على فريق عمل متكامل من اصحاب الاختصاص والخبرة، وان كتلة المستقبل النيابية ستؤكد على هذا التوجه في الاستشارات النيابية المقررة غداً.

في السياق، قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن الدوحة ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان، مؤكداً أهمية استقرار البلد اقتصادياً وسياسياً.

وفي تصريحات له خلال منتدى الدوحة أشار العمادي إلى الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان مذكراً بتقديم قطر مساعدات إلى دول عدة في الشرق الأوسط.

الخبير في الشؤون الخليجية سليمان النمر كشف للميادين أن دول مجلس التعاون الخليجي فوضت الكويت متابعة ملف الدعم المالي للبنان.

من جهتها، دعت جامعة الدول العربية كلّ الأطراف اللبنانيين الى الالتزام بضبط النفس والإسراع في تأليف الحكومة.

بيانٌ للجامعة أعرب عمّا سمّاهُ القلق ازاء الاشتباكات المتصاعدة في البلاد ولا سيما منها الصداماتُ التي حدثت مساء أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن.

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن على السلطات السياسية اللبنانية التحرك لحل الأزمة التي تشل البلاد.

وفي تصريحات لإذاعة (فرانس إنتر) الفرنسية وصف الوزير الفرنسي تطورات الأوضاع في لبنان بالدراماتيكية، في إشارة منه إلى ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة وإلى تداعياتها السياسية والاقتصادية.

كما أعرب ممثل الأمم المتحدة في لبنان عن انزعاجه من مواجهات الأمس ببيروت، داعياً للإسراع بتشكيل حكومة كفؤة وشاملة.