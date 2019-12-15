تركيا تطرد سفينة إسرائيلية في قبرص.. ما القصة؟

الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفناً عسكرية تركية طردت سفينة مسح إسرائيلية في قبرص.

وقال معلّق الشؤون السياسية في "القناة 13" الإسرائيلية، إن "السفن التركية اقتربت من السفينة الإسرائيلية خلال قيامها بالتنقيب في المياه القبرصية بموافقة حكومة الجزيرة، وطردتها من المكان بعد توجيه إنذارات إليها".

وقالت القناة الإسرائيلية إن السفن التركية "اقتربت من سفينة الأبحاث الإسرائيلية ووجهت لها بنداءات عبر جهاز الارسال وبدأت بتوجيه الأسئلة، وبعد ذلك طلبت من السفينة الإسرائيلية مغادرة المكان، وطردتها من هناك".

واعتبرت "القناة 13" أنا ما جرى هو "على خلفية اتفاق، موضع خلاف، بين تركيا وليبيا، تم التوقيع عليه قبل عدة أسابيع، والذي يقسم كل منطقة البحر المتوسط الواقعة بين تركيا وليبيا بين هاتين الدولتين، حيث يوجد في الوسط اليونان وقبرص، وهذا الاتفاق يتجاهلهما".

أما عن كيفية ارتباط ما حصل بــ "إسرائيل" فقد أوضحت القناة الإسرائيلية أنه يعود إلى "إرادة "إسرائيل" استخدام تلك المناطق في البحر المتوسط من أجل تمديد أنبوب لتصدير الغاز الى إيطاليا".

وذكرت "القناة 13" أنه وفي بداية هذا الأسبوع "تم استدعاء المندوب في السفارة الإسرائيلية في أنقرة لإجراء حديث توضيحي في وزارة الخارجية التركية، والأتراك أبلغوه الرسالة الاستثنائية التالية في أعقاب الاتفاق مع ليبيا، وقالوا له: "من اليوم أي خطوة إسرائيلية في موضوع الغاز خاصة في موضوع الانبوب فقط بموافقة تركيا".