قرقاش يتهم الدوحة بالسعي للتهرب من الالتزامات

الوقت-رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تصريحات الدوحة عن مفاوضات مع الرياض "تأتي كخطوة جديدة لشق تحالف السعودية مع باقي دول الخليج".

وفي تغريدة له على تويتر اتهم قرقاش قطر بالسعي إلى التهرب من الالتزامات.

وشدد قرقاش على أن الرياض تقود جبهة تحالف خليجي، وأن التزامها مطالب حلفائها أساسي وصلب، وخاصة في ملف العلاقة مع قطر، والملفات الإقليمية.

موقف وزير الدولة الإماراتي يأتي بعد إعلان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تقدم طفيف في حلّ الخلاف مع دول خليجية ومصر، وذلك في حديث له على هامش منتدى الدوحة، الذي يعقد تحت عنوان "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

وقال آل ثاني إن هذا التقدم جرى خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي في السعودية.

الدول الأربع المقاطعة لقطر كانت قد اتهمت قطر في 7 تموز/ يوليو 2017 بإحباط المساعي والجهود الدبلوماسية لحلّ الأزمة.

السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وفي بيان مشترك أكّدت أنّ تعنّت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابيّة وأشارت إلى أنّ سياسات الحكومة القطرية تسعى إلى تفتيت منظومة التعاون الخليجيّ.

البيان أكّد أنّ المطالب الـ13 باتت ملغاة وسيكون هناك إجراءات جديدة ضدّ قطر.

وأكد قرقاش في كلمة له أن "لا مكان في الخليج لمن يعادي السعودية وعاهلها سلمان بن عبد العزيز".

وكانت الكويت قد سلّمت قطر قائمة مطالب بإسم السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على الدوحة، تتضمن مطالبتها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع حزب الله وحماس والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش.