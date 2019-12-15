أمر باعتقال موراليس؟

الوقت-أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة (جنين أنييس) إصدار امر اعتقال بحقّ الزعيم إيفو موراليس بتهمة التحريض.

انييس وخلال تفقدها تدريبات عسكرية على الحدود البوليفية الأرجنتينية قالت إنّ أمر الاعتقال سيصدر في غضون أيام بعد إعداد لائحة الاتهامات بحقّه.

ولفتت الى أنّ موراليس قد يواجه السجن إن قرّر العودة إلى بوليفيا.

ووصل الرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس إلىبوينوس إيرس قادماً من كوبا، وسيقيم في البلاد، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأرجنتيني الجديد فيليبي سولا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي نصب الثلاثاء رئيساً للبلاد، عن تأييده لمنح موراليس اللجوء الذي تعرض لانقلاب.

وأرغم موراليس على الاستقالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ويتهم الحكومة الانقلابية بالسعي لإقامة دعوى دولية ضده.

وقال إن القوى المناهضة للديمقراطية وقادة ليبراليين هم من يقومون باختلاق هذه الدعوى.

وأكدت روسيا على لسان مدير جهاز استخباراتها الخارجية سيرغي ناريشكين أن الولايات المتحدة "متورطة بالأزمة السياسية في بوليفيا".

وأطلقت مجموعة من الصحافيين والمراسلين في بوليفيا وبالتعاون مع زملاء من الأرجنتين وغيرها من بلدان أميركا اللاتينية، أطلقت وكالة بوليفيا المقاومة(ABR) كأداة صحفية متعددة القوميات لمواجهة الانقلاب.