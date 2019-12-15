أزمة عجز الموازنة تخيِّم على الاقتصاد السعودي في عام 2020

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 20 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا

النتائج والآثار الاستراتيجية لنشر منظومة "باور 373" في سوريا مع نشر منظومة باور 373 في سوريا، بسبب قدراتها الأوسع بالقياس إلی إس 300 الروسية، وکذلك النظام والأداء غير المعروفين لها بالنسبة للصهاينة والغربيين، ينبغي اعتبار الجهود التي تبذلها تل أبيب لعرقلة التواجد الإيراني في سوريا منتهيةً من الناحية العملية.

وشهد شاهد من أهلها.. غوتيريش يعترف بنقض الغربيين عهودهم الأمم المتحدة، التي كانت حتى الآن تتخذ مواقفها بشأن القضايا الدولية وفقاً لمواقف ورؤی الولايات المتحدة في الأغلب، وجدت أنه من الضروري أن تعبِّر عن رأيها تجاه السياسات الأحادية والاستعلائية الأمريكية، حتی لا تفقد مصداقيتها بين دول العالم بشکل کامل.

الطلاق السياسي بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية.. لماذا تخلى الجميع عن "أردوغان" ؟ الوقت- برزت المعارضة الجديدة للرئيس التركي "أردوغان" على عدة مستويات، تضمنت المستوى الشخصي والكاريزمي ومستوى التوافق السياسي ومواءمة الشخصيات الهامة، ومستوى التنافس على المناصب الحساسة ومستوى المنافسة الخطابية.

صحيفة صهيونية تسلط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية؛ لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الايام في رعب مستمر؟ الوقت- كتبت صحيفة متخصصة تابعة لقوات الجيش الصهيوني عن إنجازات قطاع الدفاعات الجوية الإيرانية في تطوير وصناعة العديد من الطائرات بدون طيار الحديثة والمتطورة.

ما مدى أهمية "جمعية البرلمانات الآسيوية" بالنسبة لإيران؟

أخبار

أمين عام الناتو رداً على ماكرون: الناتو بصحة جيّدة رغم خلافات أعضائه

أمين عام الناتو رداً على ماكرون: الناتو بصحة جيّدة رغم خلافات أعضائه

الوقت-في ظلّ الانتقادات الموجهة لحلف شمال الأطلسي، اعتبر أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أنّ دول الأعضاء

بعد دحر الإرهاب.. عودة أول قافلة للزوار الإيرانيين في سوريا الوقت- استأنفت منظمة الحج والزيارة الايرانية تسيير قوافل الزوار الى سوريا الاسبوع الجاري، بعد دحر الارهاب في هذا البلد.

معهد "القدس للاستراتيجية والأمن": إيران قد تصعّد عسكرياً نتيجة العقوبات الوقت-أصدر معهد "القدس للاستراتيجية والأمن" الإسرائيلي تقريراً يعرض فيه التطورات المحتملة في البيئة الاستراتيجية

الأجهزة الأمنية اليمنية تستقبل انشقاق 162 مغررّاً به من صفوف العدوان والتحاقهم بالصف الوطني الوقت- استقبلت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظات ريمة، ذمار، صنعاء، الحديدة، حجة، إب، وعمران خلال النصف الأول من شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري، 162 شخصا من المخدوعين الذين كانوا يقاتلون في صفوف العدوان بينهم قيادات.

قرقاش يتهم الدوحة بالسعي للتهرب من الالتزامات الوقت-رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تصريحات الدوحة عن مفاوضات مع الرياض "تأتي كخطوة جديدة لشق تحالف السعودية مع باقي دول الخليج".

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم كبير لداعش جنوب الموصل الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بتصدي اللواء 44 في الحشد الشعبي لهجوم كبير لداعش جنوب الموصل.

قائد الجيش الإيراني: من يزعم أن معداتنا مهترئة يمكنه أنْ يختبرها الوقت-حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء طهران من اختبار مدى تطور الأسلحة الإيرانية، قائلاً إن "حيلتهم

توتر وسط العاصمة بيروت بعد نشر فيديو يسيء للرموز الدينية

عشية التكليف: الحريري مصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين وباريس تحذر الوقت-أكدت وسائل إعلامية لبنانية أن رئيس حومة تصريف الأعمال سعد الحريري خلال لقائه عون في الساعات الماضية أصرّ

جدل بشأن إمكانية إغلاق قاعدة انجرليك الجوية الوقت-قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي خلوصي أكار، لفهم مدى جديّة الرئيس التركي

حكومة الرئيس هادي تعلن انسحاب قوات سودانية من الساحل الغربي لليمن الوقت-أعلنت الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي مغادرة قوات سودانية الساحل الغربي بع

الرئيس السوري: القوات الأميركية تسرق نفط بلادنا وتبيعه لتركيا! الوقت-حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن بقاء القوات الأميركية في سوريا يعرضها لتكرار تجربتها في العراق.

الداخلية اليمنية: سنكشف عن إنجازات أمنية تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدوان الوقت- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أنها ستكشف خلال الأيام القادمة عن إنجازات أمنية مهمة تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو.

عباس موسوي: إيران تدرس الخطوة التالية لخفض التزامات الاتفاق النووي الوقت- قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي ان ايران تدرس حاليا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي مضيفا ان كافة دول الاتفاق النووي شجبت خروج الولايات المتحدة منه .

جونسون يدعو "المحافظين" إلى الوحدة في المناطق التي انتزعوها من "العماليين" الوقت-حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس السبت التخفيف من حدة الانقسام في البلاد إثر قيامه

قاسم: ما ستكشفه القسام من إنجاز أمني يؤكد قدرة العقل الاستخباري للمقاومة الوقت-أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما ستكشف عنه كتائب القسام من إنجاز أمني جديد "يؤكد مرة أخرى قدرة العقل الاستخباري للمقاومة الفلسطينية".

السفارة الأمريكية في بيروت تعمل بالخفاء لتهريب جزّار صهيوني كبير الوقت- علمت "الأخبار" ان السفارة الامريكية في بيروت بدأت العمل حثيثاً في الخفاء من اجل تهريب جزار معتقل الخيام العميل عامر الفاخوري الى خارج لبنان. ولهذه الغاية، عمل الاميركيون أخيرا على نقله الى مستشفى اوتيل ديو، بحجة اصابته بمرض السرطان ووجوب نقله الى الخارج. الا ان المعطيات الطبية تنفي اصابته بالمرض. وهو يمكث حاليا في المستشفى، كمقدمة لعملية تهريبه التي يُراد لها ان تتم قريبا جدا، استغلالا للاوضاع الراهنة في البلاد.

الصين تعتبر طرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة "خطأ" الوقت-وصفت الصين يوم أمس الاثنين طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيين بـ"الخطأ"، بعد ورود تقرير إعلامي بأن واشنطن

وزير خارجية قطر يؤكد أنه من المبكّر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية الوقت- جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تأكيده أنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية، وحل أزمة مجلس التعاون.

تركيا تطرد سفينة إسرائيلية في قبرص.. ما القصة؟ الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفناً عسكرية تركية طردت سفينة مسح إسرائيلية في قبرص.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصين تعتبر طرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة "خطأ"

هل تشتعل حرب الغاز في المتوسط؟

معهد "القدس للاستراتيجية والأمن": إيران قد تصعّد عسكرياً نتيجة العقوبات

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم كبير لداعش جنوب الموصل

قاسم: ما ستكشفه القسام من إنجاز أمني يؤكد قدرة العقل الاستخباري للمقاومة

الرئيس السوري: القوات الأميركية تسرق نفط بلادنا وتبيعه لتركيا!

العالم يحتفل بأعظم فنان موسيقي

الفيسبوك هو الأكثر تنزيلا خلال هذا العقد

أول قرية إفريقية تعمل بالطاقة الشمسية

لبنان تبسط السجادة الحمراء لقطر.. لماذا تسعى الدوحة لزيادة نفوذها داخل الأوساط اللبنانية ؟

صحيفة صهيونية تسلط الضوء على الإنجازات الدفاعية الإيرانية؛ لماذا تعيش "تل أبيب" هذه الايام في رعب مستمر؟

ما مدى أهمية "جمعية البرلمانات الآسيوية" بالنسبة لإيران؟

"ناسا" تنشر صورا لجسم فضائي

أمين عام الناتو رداً على ماكرون: الناتو بصحة جيّدة رغم خلافات أعضائه

توتر وسط العاصمة بيروت بعد نشر فيديو يسيء للرموز الدينية

الإفراج عن عالم إيراني من السجون الأمريكية.. من هو ولماذا تم سجنه وكيف تمكنت الحكومة الإيرانية من إطلاق سراحه؟

قراءة خاصة لخطاب السيد حسن نصرالله الأخير

ترامب يخسر صفة "شخصية العام 2019" أمام الناشطة الشابة غريتا تونبرغ

مؤتمر مدريد يفشل في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن المناخ

وشهد شاهد من أهلها.. غوتيريش يعترف بنقض الغربيين عهودهم

الإعدام وأعمال الشغب تطلق صفارات الإنذار في العراق

دولة "عمر المختار" على شفا حفرة من أن تصبح سوريا

الطلاق السياسي بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية.. لماذا تخلى الجميع عن "أردوغان" ؟

"داعش" يحاول التسلل نحو البادية.. والجيش السوري يحبط محاولتهم

عباس موسوي: إيران تدرس الخطوة التالية لخفض التزامات الاتفاق النووي

المطران حنا يدين استقبال البحرين للحاخام الصهيوني "بن عمار"

أهداف قانون معاداة السامية الجديد في أمريكا.. من المستفيد ومن المتضرر؟

منتدى الدوحة.. عندما يكون الهامش أكثر أهمية من النص

حظر أمريكي على أصدقاء الطيار السعودي بعد حادثة فلوريدا

الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك"

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

الاستخبارات الروسية: واشنطن ضالعة بالأزمة السياسية في بوليفيا

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

رئيس فنزويلا يأمر الجيش بالتعبئة العامة

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أزمة عجز الموازنة تخيِّم على الاقتصاد السعودي في عام 2020

الإثنين 18 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
أزمة عجز الموازنة تخيِّم على الاقتصاد السعودي في عام 2020
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت السعودية عن ميزانية عام 2020 البالغة 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار).

العجز في ميزانية السعودية قد زاد بشکل أكثر في الميزانية الجديدة. ومن ناحية أخرى، لا تزال السعودية تسعى لتحقيق طموحات اقتصادية وعسكرية لا تتفق مع تفاصيل الميزانية الجديدة.

عجز الميزانية المتزايد في السعودية

لم تعلن الحكومة السعودية عن أسعار النفط في الميزانية الجديدة، ولكن وفقاً لتقديرات الخبراء فإن الميزانية قدَّرت سعر البرميل الواحد بـ 62 إلی 63 دولاراً وإنتاج 9.8 ملايين برميل يومياً.

من المتوقع أن تصل إيرادات السعودية بحلول عام 2020 إلى 833 مليار ريال. وسيصل عجز ميزانية عام 2020 إلى 187 مليار ريال، أي ما يعادل 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

لقد شهد العجز في ميزانية السعودية نمواً غير متوقع في السنوات القليلة الماضية. ومنذ عام 2011، زاد هذا العجز في ميزانية هذا البلد.

بدأ العجز في الموازنة السعودية يتصاعد منذ عام 2014. وفي عام 2015، بلغ هذا العجز 38 مليار دولار.

الدخول في حرب اليمن قد ضاعف عجز الموازنة السعودية والذي كان في حالة حرجة، وفي عام 2016 وصل العجز إلى 87 مليار دولار.

الزيادة النسبية في أسعار النفط وتزايد صادرات النفط، قد أديا إلى انخفاض عجز الموازنة هذا إلى 57 مليار دولار في عام 2017، لكنه لا يزال في حالة حرجة.

مع مجيء ترامب والموجة الجديدة من إيران فوبيا لبيع الأسلحة إلى السعودية، فجأةً بلغ عجز الموازنة السعودية 131 مليار دولار في عام 2019، في نمو غير متوقع بلغ ثلاثة أضعاف، أي ما يعادل 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

التوقعات الاقتصادية السعودية وميزانية النفط

لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط. بحيث إن حوالي 90٪ من دخل السعودية يأتي من صادرات النفط. وبعد بدء العجز السعودي منذ عام 2011، لم يتمکن الخبراء والاقتصاديون من إنقاذ هذا البلد من مستنقع العجز السنوي.

زيادة صادرات النفط التي أدت إلى زيادة إنتاج أوبك، خفضت في اتجاه معاكس من أسعار النفط، وفي مسار تسلسلي فقد خفضت الإيرادات السنوية للسعودية من المستوى المرغوب فيه.

أعادت تقلبات الميزانية السعودية خطر الصدمة الاقتصادية عام 1998. ولتجنب هذه الصدمة، وكذلك في منافسة مع دول مثل الإمارات، قرر ولي العهد السعودي في عام 2016 إحداث تحول اقتصادي كبير في السعودية، بافتتاح أكثر من 80 مشروعاً.

هذه الرؤية الاقتصادية التي تدعی وثيقة رؤية 2030، تهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على النفط، عن طريق إنشاء صندوق مستقل وزيادة حصة القطاع الخاص.

يتمثل أحد محركات رؤية 2030، في بيع 5٪ من أسهم أرامكو في المرحلة الأولى. لقد جمعت السعودية حتى الآن 25 مليار دولار من مبيعات أسهم أرامكو، لكنها تمكنت فقط من بيع واحد ونصف في المئة من أسهم أرامكو، والتي اشترت الكثير منها العائلات الملكية الثرية تحت ضغط الحكومة. والتوقعات السعودية لم تتحقق في بورصة نيويورك وبورصة لندن.

في الرؤية الاقتصادية السعودية لعام 2020، قرر السعوديون تخفيض اعتمادهم على النفط إلى مستوى لا يتأثر فيه الاقتصاد السعودي بأي أثر سلبي حتى لو وصلت أسعار النفط إلی 30 دولاراً، لكن هذا الطموح فشل بشکل کبير، لدرجة أن السعودية قد رفضت ذكر أسعار النفط في ميزانية 2020.

تصحيح الأخطاء في الموازنة الجديدة

بعد الصفقة العسكرية السعودية مع أمريكا بقيمة 110 مليارات دولار، خصصت السعودية الحصة الأكبر لميزانية الدفاع في عام 2018 بمقدار 17.3، وكان هذا رقماً قياسياً تاريخياً في الميزانيات العسكرية لهذا البلد.

زادت هذه الميزانية العسكرية بنسبة 28٪ مقارنةً بعام 2009، ما جعل السعودية تمتلك رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم. هذه الرتبة استخدمها الإعلام والسياسيون السعوديون لزيادة مكانتهم العسكرية وبث الذعر في دول المنطقة مثل قطر.

مع انحسار الانفعالات السياسية، لاحظت السعودية التأثير الهائل للطموحات العسكرية على اقتصادها. بحيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أول أمس، أن الميزانية العسكرية السعودية المحددة للعام المقبل قد انخفضت بنسبة 8٪ مقارنةً بعام 2019.

قدَّمت السعودية أكبر ميزانية لها العام الماضي، زاد فيها الإنفاق الحكومي بنسبة 7 في المائة. وقد قرر السعوديون زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 77 مليار دولار العام الماضي لإصلاح الشؤون الاقتصادية، بحيث من المتوقع أن يصل الدين إلى 131 مليار ريال العام المقبل، لكن هذه التوقعات لم تتحقق.

وعلی الرغم من أن السعودية قد نجحت إلى حد ما في نمو الإيرادات غير النفطية، حيث زادت بنسبة 14.4٪ وفقاً لوزير المالية، لكن إيرادات أرامكو تراجعت بنسبة 12٪ ونما عجز الموازنة السعودية بنسبة 42٪.

مازال ابن سلمان يواصل الإصرار على تنويع الاقتصاد السعودي وإصلاح النظام الاقتصادي لهذا البلد. وفي اجتماع لمجلس الوزراء حول الميزانية، أشار إلى صندوق الثروة السيادي السعودي، وقال: "نعتزم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر دخلنا. تشمل هذه الإصلاحات إعادة استثمار عائدات أسهم أرامكو من خلال صندوق الاستثمار العام".

كما أكد أن:"ميزانية 2020 قد أُعدَّت في ظل التحديات والمخاطر والسياسات المحافظة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتتطلب مرونةً في إدارة الأصول العامة".

لكن السلطات السعودية فشلت حتى الآن في وضع نموذج اقتصادي ناجح، ولا يزال النفط يشکل عاملاً مهمًا في تقلبات الاقتصاد السعودي، وأحد الأسباب المهمة لذلك هو أن النظام السعودي الحالي مستمد من اقتصاد نفطي وريعي، ولا يمكنه إجراء إصلاحات جوهرية تمشياً مع المعايير المقبولة دولياً.

بصرف النظر عن الشعارات الاقتصادية الرنانة، تتوقع الحكومة السعودية في الحالة الأكثر منطقيةً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2020، بينما كانت التوقعات في عام 2019 عند 0.4٪.

صندوق النقد الدولي وفي تقريره في نوفمبر، توقع أن ينخفض النمو الاقتصادي السعودي أقل من التقديرات السابقة، وذلك تحت تأثير تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط.

بناءً على هذا التوقع، سيصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.2 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وسيكون ذلك أقل بنسبة 1.6 في المئة من التقدير السابق لهذه المنظمة.

كما في العام الماضي، تحاول السعودية توفير جزء من ميزانيتها من الإيرادات غير النفطية، وفي هذا الصدد قال وزير المالية "محمد الجدعان" إن: "الحكومة ستعزز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والرياضة والخدمات المالية والدعم".

أما الجزء الثاني من النشاط الاقتصادي للسعودية، فهو جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصةً من الدول الخليجية، لأن أصحاب رؤوس الأموال في الدول الغربية يعتبرون الاستثمار في السعودية مجازفةً، بسبب السجل السلبي لحقوق الإنسان في السعودية، عدم وجود الشفافية المالية ومشاركة الرياض في الحروب بالوكالة.

ومع ذلك، فإن صورة السعودية الدولية والإقليمية، وكيفية نشاطها في المؤسسات الإقليمية والتي تسعى إلى السيطرة علی العالم العربي وقيادته، تجعلان من خطط السعودية في جذب رؤوس الأموال الاقليمية غير قادرة علی تحقيق النتائج المرجوة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية ميزانية 2020 عجز الموازنة أسهم أرامكو رؤية 2030 أسعار النفط الاستثمار الأجنبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء