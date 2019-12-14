الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن استهداف مواقع الطائرات المسيّرة التركية في مصراتة

الوقت-أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، استهداف مواقع تخزين الطائرات المسيّرة التركية في الكلية الجوية العسكرية بمصراتة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن لدى قواته معلومات استخبارية عن عمليات شحن جديدة لمعدّات عسكرية تركية على سفن عسكرية ومدنية تركية توجهت إلى مصراتة.

وأضاف أن "الجيش الليبي رصد وصول الدعم العسكري التركي إلى منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية"، مشيراً إلى أنه "تم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية في المدينة".

وتابع: "القوات الليبية قررت حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية وخصوصاً فوق منطقة سبها".

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الليبي بقيادة حفتر عمليّاته العسكرية لدخول العاصمة طرابلس .

وكان حفتر أعلن الخميس الماضي، إطلاق "المعركة الحاسمة" للسيطرة على طرابلس.

ودعا حفتر في كلمة له قواته إلى "التقدّم نحو قلب العاصمة لفك أسرها"، واصفاً السلطات في طرابلس بــ "العميلة المتنازلة عن السيادة والشرف".