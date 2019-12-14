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  السبت 16 ربيع الثاني 1441

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رياضة

متاعب ليفربول تتزايد بعد اصابة "لوفرين"

السبت 16 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
متاعب ليفربول تتزايد بعد اصابة "لوفرين"
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الوقت- أكد مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، أن مدافعه الدولي الكرواتي ديان لوفرين، سيغيب عن مواجهة واتفورد، غدا السبت، بسبب إصابة عضلية دون أن يحدد موعد عودته للملاعب.

وقال المدرب الألماني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "ديان سيغيب عن مباراة واتفورد بسبب مشكلة عضلية تبدو أكثر خطورة من إصابته الأخيرة. لا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب. نعاني من مشاكل".

وأوضح كلوب، أن فريقه بات يملك مدافعين اثنين فقط (مع غياب المدافع الآخر الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة في الركبة)، هما الهولندي فيرغيل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز، وسيشاركان على الأرجح أمام متذيل الترتيب (واتفورد) غدا السبت.

وتابع: "وجود مدافعين فقط في مركز قلب الدفاع أمر يدعو للقلق، رغم أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذا الموقف. العام الماضي لعب فابينيو في إحدى المباريات كقلب دفاع لكن لسوء الحظ هو أيضا مصاب".

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي الوصيف.

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