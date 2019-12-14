أمريكا والصين يتوصلان الى اتفاق تجاري

الوقت- أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين، في مؤتمر صحافي، إن "الدولتين اتفقتا على نص المرحلة الأولى لاتفاق تجاري واقتصادي"، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الآن التوقيع عليه.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق للتجارة مع الصين، معلنا إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين في نهاية الأسبوع.

وأوضح ترامب أن الصين وافقت على "تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة"، مؤكدا أن واشنطن ستبدأ التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع بكين على الفور.

وفي السياق، أكد نائب وزير المالية الصيني لياو مين توصل بلاده والولايات المتحدة لاتفاق على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين، خلال إفادة صحفية، حضرها أيضا مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية في الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغي بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

وقال وانغ شو وين إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، وسيحمي أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.