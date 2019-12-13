القسام تعلن أنها ستكشف قريباً عن إنجاز أمنيّ واستخباراتيّ

الوقت-أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي وصفته بالمهم.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة عبر تليغرام، "إن هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار المعركة المستمرة مع الاحتلال، شكل صفعة جديدة لقيادة هذا الإحتلال، وأفشل مخططاً خطيراً يستهدف قدرات المقاومة".

هذا ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في يوم جمعة جديد من مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"/ وإلى إفساح المجال للجماهير لمشاركة حركة حماس في مسيراتها المركزية بمناسبة الانطلاقة، والتي ستنظم في خان يونس وفي شمال غزة.