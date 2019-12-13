الصين تدعو للحوار مع أميركا وتهدد بعدم التسامح مع العقوبات أحادية الجانب

الوقت-طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية بتهدئة روعها، والنظر بشكل معقول إلى الصين والعالم، داعياً إياها إلى بناء علاقات مع بلاده على أساس عدم المواجهة والاحترام والمنفعة المتبادلين.

وأبدى "يي" خلال منتدى السياسة الخارجية للصين، استعداد بلاده لحل الخلافات والتناقضات مع أميركا على أساس الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل، مؤكداً أنها لن تتسامح مع أي عقوبات أحادية الجانب.

كما أكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة إعادة السياسة الأميركية تجاه الصين إلى المسار الصحيح بالسرعة الممكنة، واحترام الحقوق القانونية الخاصة بها. ولفت إلى أن تصرفات الولايات المتحدة "قوضت بشكل خطير أساس الثقة المتبادلة، التي واجهت صعوبة كبيرة".

بموازاة ذلك، أكدت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الجمعة، موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، والتي تشمل تأجيل الرسوم على الواردات الصينية، بعد أن حددت في وقت سابق الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر موعداً لفرض نعريفات جمركية تبلغ حوالى 160 مليار دولار على السلع الصينية.

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ اليوم الجمعة ، التزام بلادها بحل القضايا، "لكن الاتفاق يجب أن يعود بالنفع على الطرفين".