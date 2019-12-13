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  الجمعة 15 ربيع الثاني 1441

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حظر أمريكي على أصدقاء الطيار السعودي بعد حادثة فلوريدا

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أخبار

"إسرائيل" سعيدة بفوز جونسون وخسارة كوربين

الجمعة 15 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
"إسرائيل" سعيدة بفوز جونسون وخسارة كوربين

"إسرائيل" سعيدة بفوز جونسون وخسارة كوربين

الوقت-هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات.

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الوقت-هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات.

وقال نتنياهو "مبروك صديقي بوريس جونسون على فوزك التاريخي، إنه يوم عظيم لسكان المملكة المتحدة ولصداقتنا".

بدوره، هنأ رئيس الكنيست يولي أدلشتاين جونسون، وقال إنه "انتصار كبير لصديق إسرائيل بوريس جونسون في بريطانيا، وهزيمة مجيدة للمنافس المعادي للسامية، كوربين، ولكارهي إسرائيل".

وأضاف "هذا خبر مهم جداً أيضاً لإسرائيل، أهنئ السيد جونسون وأنا متأكد أنه سيواصل النجاح في منصبه".

بالتزامن، قال رئيس حزب "أزرق أبيض"، بني غانتس، إن "نتائج الانتخابات التي خسر فيها جيرمي كوربين، الذي سمح للسامية بالظهور داخل حزبه، هي أخبار جيدة لإسرائيل لكن بشكل خاص للشعب البريطاني وللديمقراطية البريطانية".

غانتس هنّأ رئيس الحكومة جونسون وقال "أهنئ رئيس الحكومة بوريس جونسون، صديق حقيقي لإسرائيل، على فوزه الحاسم. لا شك لي أنه بقيادته سنواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية، الأمنية والثقافية بين بريطانيا وإسرائيل".

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