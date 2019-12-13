اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن فوز عبد المجيد تبون بالرئاسة الجزائرية

الوقت-أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، اليوم الجمعة، فوز المرشح عبد المجيد تبون بالرئاسة بحصوله على 58.15%.

وأضاف شرفي خلال مؤتمرٍ صحافي، أن "نسبة التصويت الإجمالية التي تشمل التصويت في الخارج والداخل بلغت 39.83%"، في حين بلغت نسبة التصويت في الداخل 41.13%.

ووفق اللجنة الوطنية جاءت النتائج على الشكل التالي: "المرشح عبد المجيد تبون 58.15%، عبد القادر بن قرينة على 17.38%، علي بن فليس على 10.55%، عز الدين ميهوبي على 7.26% وعبد العزيز بلعيد على 6.66%".

وقال شرفي إن "الإنجاز التاريخي ما كان ليتحقق لولا الجيش الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة التي حرصت على عدم إراقة قطرة دم"، مشدداً على أن "الجزائر دخلت في مرحلة جديدة من تجسيد الديمقراطية وتحقيق الإرادة الشعبية".

وأشار إلى أن "الشعب الجزائري شارك في الانتخابات في مشهد احتفالي لم يسبق له مثيل في البلاد"، معتبراً أن الجزائريين عبروا بكل شفافية وديمقراطية وحرية ورقابة ذاتية عن رأيهم.