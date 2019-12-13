آرسنال ينجو من فخ ستاندرد لييج ويكمل مشواره باليوروباليج

الوقت- حول أرسنال تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع مستضيفه ستاندار لييج ليتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما ودع دينامو كييف ولاتسيو البطولة عقب الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وبعد شوط أول باهت تأخر أرسنال بهدفين من تسديدتين بدلت اتجاههما عبر صامويل باستيان وسليم أملاح قبل أن يعود الفريق الإنجليزي للمباراة في الشوط الثاني بفضل هدفين من ألكسندر لاكازيت والمهاجم الشاب بوكايو ساكا.

وبدا أن أينتراخت فرانكفورت في طريقه لتصدر المجموعة السادسة قبل أن تهتز شباكه بهدفين متأخرين ليخسر 3-2 أمام متذيل الترتيب فيتوريا جيمارايش ليمنح الصدارة لأرسنال برصيد 11 نقطة، بينما احتل الفريق الألماني المركز الثاني بـ9 نقاط.

وحسم مالمو السويدي مباراة قمة اسكندنافية أمام كوبنهاغن ليتصدر المجموعة الثانية على حساب منافسه الدنماركي بعد فوزه 1-صفرخارج أرضه بينما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1-1 مع ضيفه لوجانو متذيل الترتيب ليودعا البطولة سويا.

وخرج لاتسيو الإيطالي أيضا من البطولة بعد خسارته 2-صفر خارج أرضه أمام ستاد رين الفرنسي متذيل ترتيب المجموعة الخامسة ما يعني تأهل كلوج الروماني، الذي فاز 2-صفر على ضيفه سيلتيك متصدر المجموعة الخامسة، إلى دور 32 بصحبة الفريق الاسكتلندي.

وتصدر لاسك النمساوي المجموعة الرابعة بفضل فوزه المهم 2-صفرعلى ضيفه سبورتنغ لشبونة، الذي طُرد حارسه رينان ريبيرو بعد تسببه في ركلة جزاء في الدقيقة 35، الذي تأهل لدور 32 باحتلاله المركز الثاني.

وفي سويسرا سجل بازل هدفين بواقع هدف في كل شوط ليتقنص فوزا مريحا 2-صفر على طرابزون سبور التركي وصدارة المجموعة الثالثة ويتأهل بصحبة خيتافي الإسباني الذي تغلب على عشرة لاعبين من كراسنودار الروسي 3-صفر.