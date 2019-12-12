سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي، الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" وأعداء بلاده "الذين يفتنون في المنطقة ويريدون خداع شبابنا وإحراق مدننا"، بضرب مصالحهم.

سلامي قال خلال كلمة له في مناسبة لعوائل الشهداء وجرحى الدفاع المقدس اليوم الخميس: "نقول لأعدائنا سنلاحقكم وننتقم منكم، ونقول لأميركا واسرائيل وبريطانيا ولأعداء المنطقة الذين يفتنون في المنطقة ويريدون خداع شبابنا واحراق مدننا نقول لهم إن لم تكفوا عن ذلك فإننا سنضرب مصالحكم".

وأشار سلامي إلى أنّه "كلما ضغط العدو أكثر، أصبح الشعب الإيراني مقاوماً أكثر، لأنه يعلم أن العدو لا يريد لنا سوى الاستسلام والهزيمة والفقر والتخلف وانعدام الأمن".

سلامي اعتبر أنّ "العدو يعتقد أنه بالضغط الاقتصادي بإمكانه إجبار إيران على الاستسلام". وأضاف: "لقد جرّب جميع الطرق، ولا يوجد بلد على مر التاريخ وقع تحت هجمات شياطين العالم وصمد بحجم إيران".

وقال قائد حرس الثورة في كلمته: "لا يفصلنا الكثير عن النصر، والعدو في حالة تراجع، وشعبنا أثبت أن العدو مخطئ دائماً".