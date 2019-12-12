سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

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  الخميس 14 ربيع الثاني 1441

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جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة بينما تستمر تركيا في التأكيد على قرارها بعدم الانسحاب من إدلب ودعم الإرهابيين، تصر الحكومة السورية على رفضها قبول وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، لبسط سيادتها الشرعية على جميع أراضيها، بالإضافة إلى إنهاء وجود الجماعات الإرهابية.

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني أحد أهم أهداف الکيان الإسرائيلي من التهديدات الأخيرة، يمكن تقييمه بأنه خلق جو إعلامي بالتزامن مع الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبرنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك الترويج لمعاهدة عدم الاعتداء مع الدول العربية.

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية شهد يوم الخميس الماضي، تجمع المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد اذ قدموا اليها من محافظات اخرى في محاولة للسيطرة على الاوضاع والحفاظ عليها

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

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الوقت-رفض رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا ما وصفها بـ"اللقاءات التطبيعية المشبوهة"

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"داعش" يحاول التسلل نحو البادية.. والجيش السوري يحبط محاولتهم الوقت- كبد الجيش العربي السوري المجموعات الإرهابية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد بإدلب ومحيطها خسائر فادحة خلال تصديه لاعتداءاتهم في تلك المنطقة، في وقت أحبطت وحدات الجيش محاولة تسلل لمسلحي جماعة ’داعش’ الوهابية في البادية الشرقية.

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أخبار

سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

الخميس 14 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي، الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" وأعداء بلاده "الذين يفتنون في المنطقة

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الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي، الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" وأعداء بلاده "الذين يفتنون في المنطقة ويريدون خداع شبابنا وإحراق مدننا"، بضرب مصالحهم.

سلامي قال خلال كلمة له في مناسبة لعوائل الشهداء وجرحى الدفاع المقدس اليوم الخميس: "نقول لأعدائنا سنلاحقكم وننتقم منكم، ونقول لأميركا واسرائيل وبريطانيا ولأعداء المنطقة الذين يفتنون في المنطقة ويريدون خداع شبابنا واحراق مدننا نقول لهم إن لم تكفوا عن ذلك فإننا سنضرب مصالحكم".

وأشار سلامي إلى أنّه "كلما ضغط العدو أكثر، أصبح الشعب الإيراني مقاوماً أكثر، لأنه يعلم أن العدو لا يريد لنا سوى الاستسلام والهزيمة والفقر والتخلف وانعدام الأمن".

سلامي اعتبر أنّ "العدو يعتقد أنه بالضغط الاقتصادي بإمكانه إجبار إيران على الاستسلام". وأضاف: "لقد جرّب جميع الطرق، ولا يوجد بلد على مر التاريخ وقع تحت هجمات شياطين العالم وصمد بحجم إيران".

وقال قائد حرس الثورة في كلمته: "لا يفصلنا الكثير عن النصر، والعدو في حالة تراجع، وشعبنا أثبت أن العدو مخطئ دائماً".

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ايران أمريكا المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

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