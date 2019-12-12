الحرس الثوري الإيراني: تصريح قرباني عن تدمير "تل أبيب" من لبنان محرّف

الوقت-أكدّ المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، جرى تحريفها وفهمها بصورة خاطئة.

وأعرب العميد شريف عن أمله بتوخي الإعلاميين المزيد من الدقة، منتقداً التعريف الخاطئ بقادة الحرس الثوري "فالعميد قرباني ليس مستشاراً للقائد العام للحرس الثوري، وهو يعمل الآن في مجالات أخرى في القوات المسلحة".

وكانت وسائل إعلامية قد نسبت الى العميد مرتضى قرباني تصريحاً بأنه "إذا ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإننا سنسوي تل أبيب بالأرض من لبنان، من دون الحاجة إلى إطلاق صواريخ من إيران".

وأشاد العميد شريف بـ"دقة وبعد نظر وزير الدفاع اللبناني، الذي أحبط برده الذكي خبث الإعلام السعودي والصهيوني".